Попфолк певицата Алисия споделя любимата си рецепта за бананов кекс. Този лесен и здравословен десерт е чудесен избор както за закуска, така и за следобедно удоволствие.
През летните месеци можем да внесем разнообразие в менюто си, като комбинираме любимия сладолед с домашно приготвен здравословен бананов сладкиш. Така получаваме освежаващ, но същевременно питателен десерт, който е подходящ и за деца, и за възрастни.
„За всички перфектни в кухнята“, споделя певицата.
Рецептата на Алисия за бананов кекс
Необходими продукти:
- 3 банана;
- 3 яйца;
- 1 ванилия;
- 1 супена лъжица брашно от рожков;
- 1 чаена лъжичка сода за хляб;
- 3 супени лъжици бадемово брашно (понякога може и повече).
Как се приготвя бананов кекс
Можете да приготвите банановия кекс като смачкате бананите в купа, добавите яйцата и ванилията, след което разбърквате добре. Прибавяте брашното от рожков, содата и бадемовото брашно, като смесите до получаване на хомогенна смес. Изсипвате в подходяща форма и печете около 30 минути на 180°C.
