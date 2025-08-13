Попфолк певицата Алисия споделя любимата си рецепта за бананов кекс. Този лесен и здравословен десерт е чудесен избор както за закуска, така и за следобедно удоволствие.

През летните месеци можем да внесем разнообразие в менюто си, като комбинираме любимия сладолед с домашно приготвен здравословен бананов сладкиш. Така получаваме освежаващ, но същевременно питателен десерт, който е подходящ и за деца, и за възрастни.

„За всички перфектни в кухнята“, споделя певицата.

Рецептата на Алисия за бананов кекс

Необходими продукти:

3 банана;

3 яйца;

1 ванилия;

1 супена лъжица брашно от рожков;

1 чаена лъжичка сода за хляб;

3 супени лъжици бадемово брашно (понякога може и повече).

Как се приготвя бананов кекс

Можете да приготвите банановия кекс като смачкате бананите в купа, добавите яйцата и ванилията, след което разбърквате добре. Прибавяте брашното от рожков, содата и бадемовото брашно, като смесите до получаване на хомогенна смес. Изсипвате в подходяща форма и печете около 30 минути на 180°C.

Алисия, която разказва за злоупотребата с образа й - вижте във видеото тук:

