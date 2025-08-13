Забелязали ли сте понякога получавате пристъпи на кихане често в определено време на деня? Някои биха казали, че това е просто съвпадение, но има теория, че това явление се случва по конкретна причина и може да е свързано с по-дълбока връзка с определени неща.

Какво представлява кихането

Кихането е автоматичен рефлекс, който се задейства, когато прах, парфюм, дим, мухъл или други дразнители попаднат в лигавиците на носа. Кихането може да бъде причинено и от алергии, болест или промяна в температурата, светлината или влажността на въздуха. През цялата човешка история хората са свързвали както добри, така и лоши духовни значения с тази естествена реакция.

Кихане по час

Сутрешно кихане

Ако кихате сутрин, това може да символизира ново начало, пречистване на духа или обновена връзка с природата. Ето и други възможни значения въз основа на времето, когато сте кихали:

00:00-01:00 ч.: Ще бъдете щастливи през целия ден.

1-2 ч.: Някой иска да ви целуне.

2-3 ч.: Някой нов в живота ви ви обича.

3-4 ч.: Вълна от късмет идва към вас.

4-5 ч.: Скоро може да изпитате любов от пръв поглед.

5-6 ч.: Близък приятел ще ви помогне с проблем.

6-7 ч.: Предстои ви да срещнете нов приятел.

7-8 ч.: Може да изпитвате щастие през цялата седмица.

8-9 ч.: Може да получите важно писмо по пощата.

9-10 ч.: Може би ще получите щастливо съобщение.

10-11 ч.: Скоро ще изпитате голяма радост.

11-00 ч.: Може да ви предстои да похарчите много пари.

Кихане следобед и вечер

Когато кихате в края на дълъг ден, това може да означава освобождаване от напрежението, което се е натрупало през деня. Ето и други значения, в зависимост от точния час, в който сте кихали:

13:00-14:00 ч.: Някой мисли за вас романтично.

14:00-15:00 ч.: Може да се окажете на път да бъдете отхвърлени или да влезете в спор.

15-16 ч.: Най-голямата ви мечта скоро ще се сбъдне.

16:00-17:00 ч.: Можете да разчитате на помощ от хората, които обичате най-много.

17-18 ч.: Възможно е любим човек да таи злоба към вас.

18:00-19:00 ч.: Може да срещнете няколко дребни проблема с парите.

19-20 ч.: Внимавайте за неочаквани промени в близко бъдеще.

20:00-21:00 ч.: Вашият партньор може да ви направи специален подарък.

21:00-22:00 ч.: Среща с някого, когото не познавате, може да ви изненада.

22:00-23:00 ч.: Ще срещнете неочаквано щастие.

23:00-12:00 ч.: Може да сте били измамени от някого.

Значение на броя кихания

2 пъти: Една от връзките ви се нуждае от поправка.

3 пъти: Очаква ви късмет.

4 пъти: Може да се случи нещо неприятно.

5 пъти: Това е предупреждение да останете фокусирани.

6 пъти: Напомняне да отдадете почит на своя създател.

7 пъти: Библейско напомняне да се доверите на Бог.

8 пъти: Очаква ви късмет.

9 пъти: Напомняне да освободите негативната енергия.

10 пъти: Символ на края на духовна фаза.

