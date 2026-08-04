Заради очакваното повишение на температурите Столичната община ще раздава безплатна минерална вода на жителите и гостите на София. Инициативата цели да насърчи добрата хидратация и да предпази хората от рисковете, които крият екстремните летни горещини.

Къде и кога ще се раздава вода?

На 5, 6 и 7 август пунктове ще бъдат разположени на три ключови места в столицата:

пред Софийския университет „Св. Климент Охридски“

при метростанция „Сердика“

при пилоните на НДК.

Минералната вода ще се раздава всеки ден от 13:00 часа до изчерпване на наличните количества.

Препоръки към гражданите

От Столичната община призовават хората да бъдат внимателни в най-горещите часове на деня. Препоръчва се:

да се избягва продължителният престой на открито между обяд и късния следобед

да се приемат достатъчно течности през целия ден

да се носят светли и леки дрехи

да се обръща специално внимание на децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания.

Ползите от добрата хидратация

При високи температури организмът губи повече течности чрез изпотяване, което увеличава риска от обезводняване. Достатъчният прием на вода е от съществено значение за нормалното функциониране на организма.

Редовната хидратация:

Подпомага регулирането на телесната температура.

Намалява риска от топлинно изтощение и топлинен удар.

Поддържа нормалната работа на сърцето и кръвообращението.

Подобрява концентрацията, паметта и работоспособността.

Предотвратява главоболие, отпадналост и замайване.

Подпомага бъбречната функция и извеждането на отпадните вещества.

Допринася за по-доброто храносмилане и метаболизма.

Помага за поддържането на здрава и еластична кожа.

Снимка: Столична община

Специалистите препоръчват да не се чака появата на жажда, тъй като тя вече е признак, че организмът започва да се обезводнява. Най-добре е водата да се приема на малки количества, но редовно през целия ден.