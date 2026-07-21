Интензивни и значителни валежи, придружени с гръмотевици, се очакват утре в голяма част от страната. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждения за опасно време - оранжев код е в сила за 8 области от Източна България, а за останалата част от страната, с изключение на три области, важи жълт код за силни дъждове и гръмотевични бури. Очакват се локални интензивни валежи, а на места има риск и от поройни наводнения.

Жълтият код означава, че времето може да бъде опасно и е добре да бъдем по-внимателни в ежедневните си дейности. Освен чадърът и непромокаемите обувки, има няколко важни неща, които могат да ни спестят неприятности - от наводнен дом и мухъл до проблеми на пътя и неразположение след мокро време.

Попитахме синоптичката на bTV Алис Борисова за най-полезните съвети по време на буря. Ето какво съветва тя:

„При жълт и особено при оранжев код за интензивни валежи и гръмотевични бури рискът от локални наводнения, опасност при шофиране, прекъсвания на електрозахранването и други инциденти се повишава значително“, коментира Борисова за LadyZone.bg.

По думите ѝ най-важното е да следим актуалните прогнози и предупреждения и, ако не е наложително, да отложим пътуванията в часовете с най-силни валежи. Ако все пак сме на път, трябва да намалим скоростта, да увеличим дистанцията и да бъдем особено внимателни заради опасността от аквапланинг.

Още хитринки за всички при буря

Как да подготвим дома преди силния дъжд

Преди началото на валежите е добре да проверим местата, през които водата най-често може да проникне - прозорци, врати, тераси и отводнителни канали. Почистените шахти, сифони и улуци помагат за по-бързото отвеждане на водата и намаляват риска от наводнения.

От балкони и дворове е добре да приберем саксии, леки мебели и предмети, които могат да бъдат разместени от силен вятър. Алис Борисова съветва още да обезопасим имуществото си и да се уверим, че телефонът ни е зареден. Добре е у дома да имаме фенерче, в случай че бурята доведе до прекъсване на електрозахранването.

При силни гръмотевични бури е препоръчително да изключим от контакта чувствителни електроуреди като телевизори, компютри и друга техника, за да ги предпазим от евентуални повреди при токови удари.

Ако живеете в район с риск от наводнения, важните документи, техника и ценни вещи не трябва да се съхраняват на ниски места като мазета и приземни помещения.

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Как да предотвратим мухъл след дъждовете

Продължителните валежи често водят до повишена влажност у дома, а тя създава подходящи условия за появата на мухъл. Най-често плесен се появява около прозорци, във влажни помещения като банята, зад мебели и по студени външни стени.

За да ограничим риска, е важно да проветряваме редовно, дори когато навън вали. Мокрите дрехи не е добре да съхнат продължително в затворени помещения без добра циркулация на въздуха, тъй като увеличават влагата.

Ако след силен дъжд в дома попадне вода, важно е засегнатите места да бъдат подсушени възможно най-бързо. Мокрите текстили, килими и тапицерии задържат влага и могат да се превърнат в среда за развитие на плесен. Влажните помещения могат да влошат симптоми като кашлица, запушен нос и раздразнение на дихателните пътища, особено при хора с алергии или астма.

Как да шофираме безопасно в дъжда

Мокрият път крие повече рискове, защото сцеплението на гумите намалява, а спирачният път се увеличава. Една от най-честите грешки е да се кара със същата скорост както при сухо време.

Особено опасни са първите минути след началото на валежа, когато прахът и замърсяванията по пътя се смесват с водата и правят настилката по-хлъзгава. При силен дъжд е важно да намалим скоростта, да оставяме по-голяма дистанция и да избягваме рязко спиране и маневри. Не трябва да преминаваме през места с натрупана вода, ако не знаем колко дълбоки са те. Зад привидно малка локва може да има дупки или опасни препятствия, а автомобилът може да загуби контрол. Както съветва и Борисова, при възможност е добре да избягваме пътуванията в най-интензивните часове на валежите.

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Безопасност за децата при гръмотевични бури

Когато има гръмотевична буря, най-безопасното място за децата е на закрито. Не трябва да се играе навън, близо до дървета, метални конструкции или водни площи по време на мълнии.

Ако детето се прибере мокро, важно е възможно най-бързо да смени влажните дрехи и обувки със сухи. Самият дъжд не причинява настинка - вирусите са причината за нея, но продължителното охлаждане и влагата могат да създадат дискомфорт и да натоварят организма.

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Дъждовният ден може да бъде добра възможност за спокойни занимания вкъщи - четене, рисуване, настолни игри или приготвяне на нещо вкусно заедно.

Ако бурята ни застигне навън

При гръмотевична буря най-добрият избор е да потърсим закрито място. Не трябва да заставаме под самотни високи дървета, до метални огради или електропроводи. Ако сме сред природата и няма възможност да се приберем, трябва да се отдалечим от високи обекти и да изчакаме бурята да премине на безопасно място.