Природата има начин да ни напомни колко е силна. Случаят с наводненията в Елените, където водата се спуска като водопад по големи бетонни отломки е показателен за конфликта между човешката намеса и естествения ход на природата. Но можем ли да се предпазим и как?

Все по-често ставаме свидетели на екстремни валежи, наводнения и бури. Климатичните промени вече не са нещо далечно - те са тук и сега. Въпросът не е дали ще се случи отново, а как ще се подготвим. Особено ако живеем в близост до водни обекти или зони, предразположени към наводнения.

Екстремните валежи се увеличават

Причината за по-честите и по-силни валежи се крие в промените в климата. По-топлият въздух задържа повече влага. Когато тази влага се освободи, резултатът е краткотраен, но изключително интензивен дъжд. Ако към това добавим застроени речни корита, блокирани дерета или липса на зелени площи, щетите могат да бъдат сериозни.

Какво можем да направим, ако имаме имот в рискова зона

Ако притежавате или живеете в имот, който се намира в близост до река, дере или зона, която често се наводнява, е важно да вземете превантивни мерки.

На първо място, информирайте се дали вашият район попада в карта на наводненията. Такива карти се изготвят от Министерството на околната среда и водите и са достъпни онлайн или чрез местната община.

Разгледайте възможностите за подобряване на отводняването около имота. Това може да включва дренажна система, подобряване на наклона на терена или използване на устойчиви на влага материали за приземните етажи и мазетата.

Ако имате мазе или подземен етаж, повдигнете електрическите уреди и инсталации на по-високо ниво. Помислете и за наличието на помпа, която при нужда може бързо да изтегли водата.

Създайте личен план за действие при наводнение. Къде бихте се преместили временно? Какви вещи ще вземете първо? Имате ли документи и ценности, които да са на безопасно място?

Как да следим строителството и правата си

Всеки гражданин има право да знае какво се строи около него. Ако в близост до имота ви има започнало или планирано строителство, поискайте достъп до проектната документация. Общините са длъжни да я предоставят при поискване.

Важно е да проверите дали новият строеж е преминал през необходимите екологични оценки, особено ако е близо до воден обект. В много случаи се пропускат или заобикалят процедури, които имат за цел да защитят точно тези уязвими зони.

Следете актуализациите на общинските устройствени планове. Често в тях се предвиждат промени, които могат да засегнат пряко вашия имот или околността, без да бъдат ясно съобщени на жителите.

