Наводненията са едни от най-честите и опасни природни бедствия. Могат да се случат внезапно след проливни дъждове, преливане на реки, аварии в язовири или при снеготопене. Независимо дали живеете в рисков район или попаднете в неподходящото място в неподходящото време, е важно да знаете как да реагирате бързо, разумно и безопасно.
Какво ДА правим по време на наводнение
Когато водата вече застрашава района, действията трябва да са премерени и бързи.
Ако сте у дома:
- Изключете електричеството и газта, но само ако това може да се направи безопасно.
- Преместете се на по-висок етаж, ако сградата е стабилна и не е под заплаха от срутване.
- Слушайте само официална информация от институциите и следвайте техните инструкции.
- Подгответе се за евакуация, като облечете непромокаеми дрехи.
Ако сте навън:
- Избягвайте ниски участъци, подлези, тунели и мостове.
- Насочете се към по-високо място и стойте далеч от течаща вода, дори и тя да изглежда плитка.
- Не се опитвайте да шофирате през залети пътища, автомобилът може да бъде отнесен или да попадне в незабележим капан.
Какво да НЕ правим при наводнение
- Не подценявайте ситуацията, дори и водата да изглежда безобидна.
- Не използвайте електроуреди в мокра среда – има риск от токов удар.
- Не се качвайте в асансьор – при спиране на тока може да останете блокирани.
- Не оставяйте деца или домашни любимци без надзор.
- Не се връщайте в дома си, преди властите да потвърдят, че е безопасно.
Какво да направим след наводнението
- Изчакайте официално разрешение за връщане в имота.
- Проверете сградата за щети по конструкцията, електрическата инсталация и водопровода.
- Не влизайте в помещения, които миришат на газ или имат видими повреди.
- Документирайте щетите със снимки за застрахователни цели, преди да започнете почистването.
- Почистете и дезинфекцирайте всички повърхности, които са били в контакт с наводнена вода.
- Подсушете помещенията максимално бързо, за да предотвратите поява на мухъл.
Вижте повече за бедственото положение в Царево във видеото тук и най-отгоре.
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK