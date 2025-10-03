Наводненията са едни от най-честите и опасни природни бедствия. Могат да се случат внезапно след проливни дъждове, преливане на реки, аварии в язовири или при снеготопене. Независимо дали живеете в рисков район или попаднете в неподходящото място в неподходящото време, е важно да знаете как да реагирате бързо, разумно и безопасно.

Какво ДА правим по време на наводнение

Когато водата вече застрашава района, действията трябва да са премерени и бързи.

Ако сте у дома:

Изключете електричеството и газта, но само ако това може да се направи безопасно.

Преместете се на по-висок етаж, ако сградата е стабилна и не е под заплаха от срутване.

Слушайте само официална информация от институциите и следвайте техните инструкции.

Подгответе се за евакуация, като облечете непромокаеми дрехи.

Ако сте навън:

Избягвайте ниски участъци, подлези, тунели и мостове.

Насочете се към по-високо място и стойте далеч от течаща вода, дори и тя да изглежда плитка.

Не се опитвайте да шофирате през залети пътища, автомобилът може да бъде отнесен или да попадне в незабележим капан.

Какво да НЕ правим при наводнение

Не подценявайте ситуацията, дори и водата да изглежда безобидна.

Не използвайте електроуреди в мокра среда – има риск от токов удар.

Не се качвайте в асансьор – при спиране на тока може да останете блокирани.

Не оставяйте деца или домашни любимци без надзор.

Не се връщайте в дома си, преди властите да потвърдят, че е безопасно.

Какво да направим след наводнението

Изчакайте официално разрешение за връщане в имота.

Проверете сградата за щети по конструкцията, електрическата инсталация и водопровода.

Не влизайте в помещения, които миришат на газ или имат видими повреди.

Документирайте щетите със снимки за застрахователни цели, преди да започнете почистването.

Почистете и дезинфекцирайте всички повърхности, които са били в контакт с наводнена вода.

Подсушете помещенията максимално бързо, за да предотвратите поява на мухъл.

