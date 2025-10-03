Наводненията са едни от най-честите и опасни природни бедствия. Могат да се случат внезапно след проливни дъждове, преливане на реки, аварии в язовири или при снеготопене. Независимо дали живеете в рисков район или попаднете в неподходящото място в неподходящото време, е важно да знаете как да реагирате бързо, разумно и безопасно.

Какво ДА правим по време на наводнение

Когато водата вече застрашава района, действията трябва да са премерени и бързи.

Ако сте у дома:

  • Изключете електричеството и газта, но само ако това може да се направи безопасно.
  • Преместете се на по-висок етаж, ако сградата е стабилна и не е под заплаха от срутване.
  • Слушайте само официална информация от институциите и следвайте техните инструкции.
  • Подгответе се за евакуация, като облечете непромокаеми дрехи.

Ако сте навън:

  • Избягвайте ниски участъци, подлези, тунели и мостове.
  • Насочете се към по-високо място и стойте далеч от течаща вода, дори и тя да изглежда плитка.
  • Не се опитвайте да шофирате през залети пътища, автомобилът може да бъде отнесен или да попадне в незабележим капан.

Какво да НЕ правим при наводнение

  • Не подценявайте ситуацията, дори и водата да изглежда безобидна.
  • Не използвайте електроуреди в мокра среда – има риск от токов удар.
  • Не се качвайте в асансьор – при спиране на тока може да останете блокирани.
  • Не оставяйте деца или домашни любимци без надзор.
  • Не се връщайте в дома си, преди властите да потвърдят, че е безопасно.

Какво да направим след наводнението

  • Изчакайте официално разрешение за връщане в имота.
  • Проверете сградата за щети по конструкцията, електрическата инсталация и водопровода.
  • Не влизайте в помещения, които миришат на газ или имат видими повреди.
  • Документирайте щетите със снимки за застрахователни цели, преди да започнете почистването.
  • Почистете и дезинфекцирайте всички повърхности, които са били в контакт с наводнена вода.
  • Подсушете помещенията максимално бързо, за да предотвратите поява на мухъл.
Вижте повече за бедственото положение в Царево във видеото тук и най-отгоре.

