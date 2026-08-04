Въпросите изглеждат лесни, но напрежението пред камера и желанието да дадеш правилния отговор понякога водят до най-забавните моменти. Именно това се случи в епизод 6 от сезон 5 на онлайн риалитито „Къщата на инфлуенсърите“, където участниците се изправиха пред любопитен тест с обща култура.

Вместо само верни отговори, играта предложи на зрителите поредица от комични ситуации, които бързо се превърнаха в един от запомнящите се моменти от епизода. Вижте как им се отрази напрежението.

Ето кои са най-забавните акценти от играта:

Когато столицата на Италия се промени

Един от първите въпроси в надпреварата беше: „Коя е столицата на Италия?“ Докато повечето от участниците бързо написаха правилния отговор - Рим, Габи Цонева, позната на зрителите на bTV от романтичното риалити „Ергенът“, изненада всички с различно предложение, а именно „Милано“.

Той безспорно е един от най-известните италиански градове, но столицата на страната е Рим.

Олимпийските игри - от Гърция до Токио

Следващият въпрос също не успя да избегне объркването: „Коя държава е родината на Олимпийските игри?“

Докато правилният отговор е Гърция, Габи отново сгреши, като написа „Токио“. Причината вероятно е, че японският град беше домакин на Олимпийските игри през 2020 г. (проведени през 2021 г. заради пандемията), но не е тяхната родина.

Хари Потър е учил в Харвард?

Особено забавен момент дойде при въпроса за магическия свят на Дж. К. Роулинг: „Как се казва училището в Хари Потър?“

Докато очакваният отговор е „Хогуъртс“, Яница даде свой прочит и написа „Хорвърт“. Разкриването на отговора определено предизвика усмивки сред останалите, които са израснали с филмовата поредица за младия магьосник.

„Яд ме е, защото на някои от въпросите, знаех отговорите“, обясни участничката пред камерите по-късно, като допълни, че напрежението от играта я е объркало.

Авторът на „Ромео и Жулиета“

Благовеста Бонбонова, също позната от участието си в любовния формат „Ергенът“ не успя да разочарова със забавни предположения, особено когато написа, че „Дон Кихот“ е написал шекспировата трагедия.

„Санчо Панса му помагаше! Двамата са си държели писалките и са писали“, смеят се двамата водещи.

„Калци“ и „Калций“ - каква е разликата?

Яница отново провокира с отговора си на въпрос, свързан с химичен елемент. Вместо очаквания термин тя написала „калци“, което предизвика смях и шеги в къщата.

„Това са чорапите на футболистите“, обясниха водещите.

Какво представлява „Къщата на инфлуенсърите“?

Пети сезон на онлайн риалитито стартира на 14 юли 2026 г. и отново събира популярни лица от дигиталния свят под един покрив. Водещи са Павел Колев и Ицака.

Новият сезон събира на едно място популярни лица от дигиталния свят, които ще трябва да оставят филтрите пред вратата и да покажат кои са извън социалните мрежи. Под един покрив ги очакват изпитания, стратегически избори и емоционални сблъсъци, които ще разкрият характера им далеч отвъд перфектно подбраните кадри.

Зрителите ще станат свидетели не само на начина, по който създават съдържание, но и на това как се справят с напрежението, конкуренцията и предизвикателствата на съвместния живот, далеч от зоната си на комфорт.

Зрителите могат да гледат епизодите ексклузивно във VOYO 24 часа преди всички останали! Новите епизоди се публикуват първо в стрийминг платформата, а след това стават достъпни в официалния YouTube канал на продукцията.

Какво ще се случи в "Къщата на инфлуенсърите", сезон 5, епизод 7 - вижте в следващото видео.