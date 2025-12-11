Габи Цонева се превърна в една от най-култовите участнички в "Ергенът: Любов в рая". Тя бързо спечели симпатиите на зрителите със своето нестандартно чувство за хумор и неподправените си коментари. С комбинация от силно присъствие, емоционалност и провокативно поведение, тя създаде образ, който трудно остава незабелязан и продължава да предизвиква реакции и след края на сезона.

Габи също е позната на мнозина от зрителите на bTV с участието си във втория сезон на романтичното риалити "Ергенът". Тя не успя да спечели сърцето на ергена Евгени, но в предаването "Ергенът: Любов в рая" тя срещна човек, към когото изпита истински чувства, а именно Калоян.

Въпреки че двамата преминаха през множество изпитания, на финала те тръгнаха заедно, ръка за ръка - без пръстен, но с обещание и роза. Инфлуенсърката очакваше различен развой на събитията и не пропусна да сподели своето разочарование:

"Ако имах пръстен, естествено, че щях да кажа "Да"! Ако имах едно пръстенче, щеше да ми стои много добре на ръката, но имам една роза, която ще увехне!"

Снимка: Филип Станчев

В какви отношения е с Калоян след финала?

Как подхожда към мъжете в истинския живот?

Съжалява ли за нещо, което е направила в предаването?

Тя разкри повече подробности в специално интервю за LadyZone.bg.

Габи след "Ергенът: Любов в рая"

"Трябва да си слушам интуицията, без значение кой на какво мнение е, защото обикновено винаги съм права, но тогава малко се разсеях", признава тя.

Инфлуенсърката сподели, че е отчита грешки в действията си, по време на престоя си в рая. Съжалява най-силно, че се бърка "в съдбите на хората".

Перфектният мъж описва като: "мъж, забавен, честен, лоялен и просто да си държи на думата".

Какво още ни сподели тя - вижте в следващото видео.

