Остри пререкания за отношенията между Габи и Калоян избухнаха при гостуването им в ефира на "Преди обед". Причината - Габи призна, че Калоян й е изневерил на сватбата, заради която временно напусна "Ергенът: любов в рая".

"Такова нещо от него наистина не очаквах! Може би бях с едни розови очила за него. И си представях наистина, че ние може да сработим, въпреки нашите различия. И всъщност той ми звъни на третия ден и си признава как на сватбата е бил с друго момиче. Той се прибира от сватбата, аз го питам има ли друга, ти си по-различен към мен. Не, заклевам се, сега да съм влюбен в теб, няма друга нищо, няма и така нататък."

Двамата обаче имаха различна версия за това какво се е случило на въпросната сватба.

Снимка: instagram/kaloyan_kanchev_

Звъни на третия ден и признава, че как на сватбата е бил с друго момиче!

Калоян временно напусна имението, за да присъства на сватбата на брат си. По-големият брат на Калоян сключи брак в родната си България и, разбираемо, ергенът напусна за няколко дни предаването, за да бъде сред своите близки в този важен момент.

Снимка: instagram/kaloyan_kanchev_

Габи не пропусна да изрази известно недоволство от факта, че ще трябва да се раздели с любимия си, който, по собствените ѝ думи, „на ръце я носи“. Калоян побърза да я успокои, заявявайки, че раздялата ще бъде само за ден-два. „Една от най-големите ценности в живота ми е семейството. И няма как да не отида“, категорично заяви той.

В "Преди обед" обаче тя разкри какво всъщност се е случило.

"Това пак е предателство. Зарежи ме, кажи - Габи не ми харесва с теб, зарязвам те, не ме лъжи."

Според Калоян срещата с това момиче не е променило нищо в отношенията им с Габи, защото с нея той само си е говорил. По това време той няма право да говори за участието си във формата, така че не й споделя нищо. След финала на "Ергенът: любов в рая" отново се виждат и си говорят. Отношенията им към момента са приключили.

"Аз нямам против дори да беше се върнал и да беше признал. В смисъл, аз не мога да те спра, той никой не си избира. ... За един ден да ме смениш с някаква друга. Ще изчезна от сърцето ти вече, да не си толкова влюбен в мен."

Заедно ли са Калоян и Маги Томова?

В много медии, предимно жълти, се появи информация, че Калоян е във връзка с предишна участничка от "Ергенът" - Маги Томова. Коментарът на Калоян по този въпрос беше кратък.

"За мен сега тук сме се събрали за "Ергенът" и не искам да превръщаме това предаване в жълто издание".

Повече от предаването - вижте във видеото.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK