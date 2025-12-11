Отношенията на Калоян и Габи привлякоха вниманието на зрителите още от първите епизоди на романтичното риалити. Двамата преминаха през множество емоционални изблици и сблъсъци, но и през моменти на нежност и истинска близост. Имаше ли истинска химия между тях? И заедно ли са след края на шоуто?

Случайност или съдба?

В студиото на "Преди обед" Габи признава, че в началото не е имала никакви намерения към Калоян. Била насочила вниманието си към друг участник, а розата, която дава на Калоян, идва по-скоро от желание да остане коректна в играта, отколкото от романтичен интерес.

Самият Калоян пък признава, че в началото е имал други желания, но с течение на времето двамата с Габи започват да се опознават и тя му допада.

И двамата неведнъж подчертават, че са коренно различни хора. Габи – експресивна, емоционална, на моменти избухлива. Калоян – спокоен, смирен, уравновесен. Въпреки разликите обаче, противоположностите се привличат.

Пръстенът, който така и не се появи

Темата за пръстена заема важна част от отношенията между двамата. Калоян сподели, че за него пръстенът е много сериозна стъпка и не би го дал, ако не е напълно сигурен. Габи, от своя страна, признава, че от женско его се е засегнала, когато е видяла, че другите двойки са получили своите символични пръстени.

Една от най-големите драми в предаването се случи, когато стана ясно, че Калоян и Кристина се познават от реалния живот. Калоян бе премълчал този факт, а за Габи това бе сериозен удар по доверието между двамата. Тя заявява открито, че се е почувствала излъгана: „За мен премълчаването е половин лъжа.“

Има ли интриги?

В предаването се загатва и за вероятни интриги, свързани с други участници — включително Киара, Краси и Шермин. Габи често попада в центъра на конфликти, докато Калоян се стреми да бъде балансиращият фактор. Той твърди, че никога не е имал намерение да настройва участниците един срещу друг, а само е изказвал мнение, когато го попитат.

След шоуто: заедно ли са Калоян и Габи?

В първите дни след финала двамата си пишат, чуват се, но комуникацията не е гладка. Калоян се вижда с момиче, с което се е запознал на сватбата на брат си. Признава и че е бил объркан и претоварен от всички конфликти в предаването.

Към момента двамата не са заедно.

Историята на Габи и Калоян е типичен пример за напрежението, което риалити форматите поставят върху една връзка — смес от привличане, разочарования, недоизказани истини и силни характери.