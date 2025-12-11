След финала на "Ергенът: любов в рая" всички се питат - заедно ли са все още двойките. Едни от най-интересните отношения са тези между Виктор и Дениз, Петър и Кристина и Орлин и Натали. Какво се случва там?



"Опитаха се да ме очернят, но не знаеха колко добре ми стои черното всъщност."

По този едновременно поетичен и с чувство за хумор начин Дениз отговори на множеството въпроси, свързани с отношенията й в Виктор. В социалните мрежи се появиха слухове, че двамата не са заедно, заради клипове с провокативно съдържание с нейно участие.

Коментарите от последователи на Дениз, които я харесват, не закъсняха:

Разликата от предишното ви участие и сега е космическо. Дано да служи за пример на много млади дами . Много по осъзната сте ,а харизмата ви е подчертана . Желая ви късмет и много любов с правилният за вас човек.

Нали знаеш баснята за лисицата и гроздето... Прекрасна си Дениз, не допускай злобни и дребни човечета да ти влияят.

Между нея и Виктор определено прехвръчат искри и намеци, ако съдим по сторитата в Инстаграм, които разменят помежду си. Имена, разбира се, не се посочват, но основното в постовете са две неща - токсичен партньор и заниманията като психолог на Дениз.

В имението отношенията на Дениз и Виктор им всъщност завършиха с пръстен, предложение за годеж и приемането му.

Двамата минаха през различни перипетии да бъдат заедно. Първата им официална среща бе сред най-романтичните моменти: лодка, танци, красиви гледки и есктремни преживявания — Дениз определи вечерта като „най-хубавото парти“, на което е била. Почти на финала обаче Дениз се обиди от неуместна шега на Виктор по адрес на Кристина, с която вече деляха стая. Докато предприемачът и юристката си говореха за спречкването с Габи, психоложката реши да напусне стаята, за да не им пречи, но впоследствие остана ядосана от това, което чу.

Междувременно Дениз продължава да е особено активна в социалните си мрежи и да се включва в различни проекти. В някои от тях участва заедно с момичета от други сезони на "Ергенът", като Люси Костадинова и Виктория Капитонова. Дениз има над 67 000 последователи само в Инстаграм.

За сравнения Виктор е с малко над 13 000 последователи в социалната мрежа. От публикуваните му постове само един е с кадри от "Ергенът: любов в рая". А текстът към снимките опредено е двузначен - "Понякога краят на една история разкрива началото на правилната."

Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK