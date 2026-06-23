Участничката от най-романтичното предаване "Ергенът" - Благовеста, по-известна като Блага, е любителка на пътуванията, приключенията и силните емоции в живота. Чувствителна, но едновременно с това любознателна към света, Блага много пъти е споделяла за трудностите в любовния си живот, а сега разкрива какви ценни житейски уроци е научила.

"Преди исках да ме забелязват, а сега просто съм себе си!"

Благовеста публикува колекция от кадри в Инстаграм профила си, всеки придружен с философска мисъл. Тя споделя разсъжденията си върху ежедневието - битието, такаво каквото е към настоящия момент.

Инфлуенсърката разкрива ценните уроци, които е научила от живота дотук, както и признава за някои от грешните модели на поведение, които е следвала в миналото. Тя обяснява, че преди е искала винаги да бъде забелязвана и е обичала вниманието на хората, а сега е просто себе си и "това е достатъчно"

В предишни кадри пък, Блага отново споделя откровения и мъдри мисли. Участничката от любовното риалити пише, че "не винаги всичко се случва по план" и "някои хора си тръгват, за да освободят място". Благовеста е категорична, че е свикнала с идеята, че животът не винаги ни дава това, което искаме, а онова, за което сме готови.

Припомняме, че Благовеста Бонбонова или както обича да я наричат "бонбончето" създава свой бранд след участието си в "Ергенът" и си сътрудничи с италианска фирма, която шие моделите ѝ. По-късно влиза в предаването "Ергенът: Любов в рая", в опит отново да намери истинската любов, но за съжаление и този път неуспешно. Изявява се също като инфлуенсър и спортува активно.

Научете повече за Благовеста в нашия специален лексикон тук: