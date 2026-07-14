Никол Кидман отново привлече вниманието с безупречния си стил на „Уимбълдън“ 2026. Холивудската звезда се появи в Кралската ложа с изключително стилен и елегантен бял костюм, който бързо стана любим тоалет на феновете.

Вместо класическа рокля, носителката на „Оскар“ избра изцяло бял двуреден костюм на Ralph Lauren с широк панталон. Визията бе освежена с розова риза и вратовръзка в същия нюанс, а контрастната бяла яка направи тоалета още по-изискан и забележителен.

Бял костюм, за който цял свят говори

Кидман завърши визията си с бели обувки тип Oxford и широка шапка, която освен стилен акцент осигуряваше защита от силното лятно слънце. Актрисата наблюдаваше двубоя от Кралската ложа в компанията на безупречно стилната Ана Уинтур и актрисата Сиена Милър. Сред останалите известни гости бяха Дъстин Хофман със съпругата си Лиса, британската певица Raye, както и принцът и принцесата на Уелс заедно с децата си – принц Джордж и принцеса Шарлот.

Снимка: Getty Images

Макар строгото правило за изцяло бяло облекло да важи единствено за състезателите на корта, много от знаменитостите в публиката традиционно се вдъхновяват от естетиката на турнира. Никол Кидман демонстрира именно такъв подход, като съчета класическа елегантност с модерно излъчване, превръщайки костюма в една от най-запомнящите се модни визии на финалния ден.

Снимка: Getty Images

Според модни експерти, избора й е поредното доказателство, че добре скроеният костюм остава една от най-силните алтернативи на официалната рокля, особено при престижни събития като „Уимбълдън“, където традицията и стилът неизменно вървят ръка за ръка.