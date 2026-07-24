Поп иконата Дженифър Лопес, която цял свят обожава, е родена на 24 юли 1969 и днес навършва 57 години. Певица и актриса, тя е любимка на многобройни фенове и не спира да радва почитателите си както с творчески, така и с уникални модни изяви, където и да се появи. Но как започва нейния творчески път и какво любопитно не знаете за нея.

Джей Ло - от танцьорка до поп икона. Как започва всичко?

Дженифър Лопес е сред най-разпознаваемите личности в света на музиката, киното и шоубизнеса. Освен с успешните си филми и хитове, тя впечатлява и с многобройните си проекти извън сцената. Ето няколко интересни факта, които разкриват различни страни от живота и кариерата на звездата.

Дете на компютърен техник и учителка

Родена е в Бронкс, Ню Йорк. Родителите й са пуерторикански имигранти. Баща й Дейвид е компютърен техник, а майка й Гуадалупе е учителка в детска градина. По-голямата ѝ сестра Лесли днес е домакиня, която обича да пее опера, а по-малката й сестра Линда е музикален редактор и репортер в нюйоркски медии. Родителите й са родени в Пуерто Рико, но се срещат чак когато и двамата емигрират в Америка. Бабата и дядото по майчина линия идват от Европа.

Джен изратсва в Бронкс. Започва уроци по пеене и танци на 5-годишна възраст. На 12 години постъпва в католическо училище, а след това завършва девическа гимназия. В тийнейджърските си години играе софтбол и тенис и се изявява като гимнастичка. След като завършва училище, работи за кратко като секретарка в адвокатска кантора. В този период продължава да взема вечерни уроци по танци.

Завършва триатлон въпреки липсата на опит

През 2008 г. Лопес успешно финишира в триатлона Nautica Malibu, като преодолява плуване, колоездене и бягане за малко повече от два часа и двадесет минути. По-късно тя споделя в мемоарната си книга True Love, че преди това никога не е участвала в подобно състезание. Макар да е имала опит с бягането още от ученическите си години, триатлонът се оказва сериозно физическо и психическо предизвикателство.

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Собствена продуцентска компания с успешни телевизионни и филмови проекти

В началото на новото хилядолетие Дженифър Лопес и нейният дългогодишен мениджър Бени Медина основават продуцентската компания Nuyorican Productions. Компанията стои зад редица телевизионни и филмови продукции, включително популярни сериали, риалити формати и игрални филми. Сред тях са сериалът The Fosters, танцовото шоу World of Dance, в което Лопес е и жури, както и филмът Second Act.

Снимка: Getty Images

Първи стъпки в света на танците

Преди да се превърне в световна поп и кино звезда, Дженифър Лопес изгражда име като професионален танцьор. Тя участва в телевизионното шоу In Living Color, а впоследствие танцува за момчешката група New Kids on the Block. По-късно става част и от екипа на Джанет Джексън, включително се появява в един от нейните музикални клипове.

Снимка: Getty Images

В определен момент Лопес получава възможност да се присъедини към турнето на Джексън, но решава да се насочи към собствена самостоятелна кариера – решение, което впоследствие се оказва съдбоносно.

Парфюмите се превръщат в успешен бизнес

Освен с музика и кино, Лопес постига успех и в индустрията на ароматите. От началото на 2000-те години досега тя представя над двадесет парфюма, включително аромат, предназначен за мъже. Така се нарежда сред знаменитостите с най-богато портфолио в този сегмент.

Работи активно за подобряване на здравните грижи

През 2009 г. Дженифър Лопес и сестра й Линда създават благотворителната организация Lopez Family Foundation. Основната цел на фондацията е да подпомага достъпа до качествени здравни грижи за жени и деца. В първите години организацията носи друго име – в памет на сестрата на тогавашния съпруг на Лопес, Марк Антъни, която е починала като дете вследствие на мозъчен тумор. По-късно фондацията приема настоящото си име и продължава дейността си в подкрепа на различни здравни инициативи.