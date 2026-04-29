Преди 40 години светът на киното загуби един от най-забележителните режисьори на всички времена. Алфред Хичкок умира на 80 години в дома си, след като бъбреците му отказват, но остава жив благодарение на филмите си, които завинаги ще останат сред най-добрите в киното, като “Психо” и “Птиците”.

Гениалните хора почти винаги си имат странности и, както може да се досетите, при най-големия майстор на съспенса и трилъра те никак не са малко.

Безброй много страхове

Една от причините Хичкок да е толкова добър в стряскането на хората е, че самият той е живял в постоянен страх от много неща.

Някои от тях са съвсем естествени, като например страхът му от височини, който го вдъхновява за историята в “Световъртеж” (едно от няколкото официални превода на заглавието “Vertigo”). Други обаче са изключително особени, като например ужасът му от секса. По думите на самия режисьор, той е спал един единствен път със съпругата си и тя е забременяла.

Хичкок се е страхувал също от полицаи, след като веднъж, за да го накаже, баща му го е заключил в килия за три минути.

Имал е и много други страхове.

Включително страх от яйца

Един от най-странните и необичайни страхове на Хичкок е от… яйца.

За любимата храна на много хора той казва:

Ужасен съм от яйца, дори повече от ужасен - те ме отвращават. Това кръгло бяло нещо без дупки… Виждали ли сте нещо по-гнусно от счупено яйце с изтекъл жълтък? Кръвта е весело червена. Но жълтъкът е отвратително жълт. Никога не съм го опитвал. Алфред Хичкок

Включително от собствените му филми

През годините филмите на Хичкок са уплашили много хора, включително самия него. В интервю през 1963 г. той казва:

Страх ме е от собствените ми филми. Никога не съм ги гледал и не разбирам как хората издържат да ги гледат.” Алфред Хичкок

Имал е много странна причина да иска само руси жени за филмите си

Общото между всички женски персонажи във филмите на Хичкок е, че са руси. Режисьорът обяснява този избор:

Русокосите жени са най-добрите жертви. Те са като девствен сняг,по който се виждат кървави стъпки. Алфред Хичкок

Обичал е да плаши актьорите си

Хичкок е имал навика постоянно да си прави шеги с актьорите в своите филми и да ги плаши. Смятал е, че ако постоянно са под напрежение, това напрежение ще се предаде и на зрителите и филмът ще стане по-въздействащ.

Някои от шегите му обаче са стигали прекалено далеч. Например като да подари на Мелани Грифит, малката дъщеря на Типи Хедрен, восъчна кукла с лицето на майка ѝ, поставена в малък ковчег. Години по-късно в интервю Мелани казва за Хичкок: “Той беше шиб*няк и може да ме цитирате.”

До края на живота си е отказвал да се срещне със Стивън Спилбърг заради филма “Челюсти”

Стивън Спилбърг е един от най-гениалните режисьори в Холивуд и за мнозина стои почти наравно с Хичкок. Но за Спилбърг Хичкок винаги е бил идол и вдъхновение.

Когато веднъж предложили на Хичкок да се срещне със Спилбърг, той отказал твърдо и заявил, че дори не иска да вижда другия режисьор, когото наричал “момчето, което направи филма с рибата" (имайки предвид класиката “Челюсти”).

Оказало се, че когато в увеселителния парк на студио Юнивърсал построили атракция, вдъхновена от филма за голямата акула, поканили самия Хичкок да озвучи атракцията. Цената за няколкото изречения, които трябвало да каже, била забележителните 1 милион долара… и той се съгласил. Това обаче го накарало да се чувства, по неговите думи, като “проститутка”:

Цитат: Не мога да разговарям с него, не мога дори да го погледна. Предложиха ми един милион долара, взех ги и направих каквото искаха, а сега се чувствам като к*рва. Не мога да разговарям с момчето, което направи филма с рибата. Не мога дори да се докосна до ръката му. Алфред Хичкок

