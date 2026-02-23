Става горещо! Селена Гомес и Нина Добрев видимо си прекарват повече от добре, като холивудските звезди в момента събират слънчев загар заедно на яхта край бреговете на Мексико, пише TMZ.

Двете актриси покачиха градусите по време на момичешко „бягство" край райската крайбрежна ивица на Лос Кабос през уикенда на борда на луксозна яхта от марката Azimuth.

За тропическата си ваканция звездата от „Дневниците на вампира“ заложи на впечатляващ черен бански и шапка в същия цвят.

От снимките се вижда, че 37-годишна канадска актриса с български корени, която е необвързаната след раздялата с годеника си Шон Уайт, държи камера Super 8, за да снима Гомес - петкратно номинирана за награда „Еми“.

Певицата и актриса Селена Гомес беше заснета от папраците и на плажа в Лас Вентанаса ал Парадисо, където се наслаждаваше на ваканцията си в бледорозов цял бански и сламена шапка.

Лос Кабос може да е горещо място за почивка, но Селена Гомес и Нина Добрев са още по-горещи!

Припомняме, че Нина Добрев и Шон Уайт се разделиха след 5 години заедно като двойка. Актрисата с български корени и олимпийският шампион по сноуборд са прекратили своя годеж, потвърждават източници пред списание People.

„Това беше взаимно решение, взето с любов и дълбоко уважение един към друг“, разкрива близък до двойката.

36-годишната Нина и 39-годишният Шон бяха забелязани последно заедно на 31 август тази година, докато се разхождат хванати за ръце в Лос Анджелис.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER