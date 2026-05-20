Всяка година на 20 май светът отбелязва Световния ден на пчелите – посветен на едни от най-важните същества на планетата. Макар и съвсем малки, пчелите играят огромна роля за живота на Земята. Те не само произвеждат мед, но и осигуряват опрашването на растенията, което е ключово за храната, природата и биоразнообразието.

Всъщност пчелите опрашват около 75% от основните земеделски култури в световен мащаб и допринасят за една трета от световното производство на храни. Ето защо те са жизненоважни за нашето оцеляване, а природозащити организации отдавна призовават всички нас да помогнем за опазването на малките насекоми.

„Пчелите са наистина невероятни – те правят толкова много за нас и притежават ниво на разбиране, за което хората често дори не подозират. Те могат да изпълняват изключително сложни задачи, имат свой социален живот и структура и са незаменими опрашители. Важно е да се грижим за тях“, обяснява пред Еuronews Ребека Машин, експерт по дивата природа към британската организация RSPCA.

Освен за земеделието, пчелите са жизненоважни и за екосистемите. Те подпомагат размножаването на дивите растения, които осигуряват храна и подслон за множество животински видове. Без пчелите природният баланс би бил сериозно нарушен.

Заплахите пред пчелите

През последните десетилетия броят на пчелите в много части на света намалява тревожно. Проучване от 2023 г., публикувано в списание Nature, прогнозира, че между 38% и 76% от европейските видове земни пчели, които в момента са класифицирани като „най-малко застрашени“, могат да загубят поне 30% от подходящите си местообитания до периода 2061–2080 г.

Основните причини са използването на пестициди, климатичните промени, замърсяването, унищожаването на естествените местообитания, както и болести и паразити.

Тези фактори застрашават не само пчелите, но и сигурността на хранителните ресурси по света. Именно затова опазването им е обща отговорност.

Как се отбелязва Световният ден на пчелите

Световният ден на пчелите е обявен от Организацията на обединените нации през 2017 година. Датата 20 май е избрана в чест на словенския пчелар Антон Янша – един от пионерите в съвременното пчеларство.

Целта на този ден е да повиши осведомеността за значението на пчелите и другите опрашители, както и да насърчи действия за тяхната защита. Отбелязва се с множество инициативи и събития като образователни кампании, изложби и фермерски пазари, демонстрации на пчеларски практики.

Как всеки от нас може да помогне