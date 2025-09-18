Пчелният прашец НЕ е медена пита, не е пчелна отрова, не е пчелно млечице, нито пчелен хляб. Това е самостоятелен продукт, макар да влиза в състава на гореизброените. Представлява малки перлички с неправилна форма, които са меки на пипане.

Цветът на прашеца е различен - от ярко жълт до черен. Това зависи най-вече от растенията, от които се събира. Зрънцата са различни по форма, цвят, размер и тегло. Пчелният прашец съдържа витамини, минерали, въглехидрати, липиди и протеини.

Как се получава пчелният прашец?

Пчелите събират прашец от тичинките на растенията. Поленът полепва по мъхчетата от телата на пчелите, докато обикалят от цвят на цвят. С помощта на задните си крачета, те го събират и изтръскват. Смесват го с доза секрет от слюнчените си жлези или с нектар. Малките топченца поставят в кошнички (corbiculae), които се намират на задните им крака.

Всички те се събират в т.нар. прашецоуловител на кошера, в който се прибират пчелите. Една част от прашеца остава именно в тези малки дупчици. Друга част обаче успяват да внесат в кошера. Пчелният прашец се покрива с тънък слой мед или восък, за да се създаде т.нар. пчелен хляб. Във времето той леко ферментира и се запазва, заради млечната киселина. Той е основен източник на протеин за пчелите. Една пчелна колония може да даде до седем килограма полен на година. Пчеларите прибират само част от излишното количество пчелен прашец за консумация от хората.

С какво е полезен и какво лекува?

В състава на пчелния прашец има около 250 полезни вещества, включително аминокиселини, липиди, витамини, макро- и микроелементи и флавоноиди. Той е безопасен за повечето хора, когато се приема за кратко време. Въпреки това, дори да нямате алергия към мед, трябва да започнете консумацията на пчелен прашец с малко количество.

Пчелният прашец е силен и наситен продукт. Той може да причини сериозна алергична реакция - включително задух, уртикария, подуване и анафилаксия. Трябва да се избягва от бременни и кърмещи. Ползите от пчелния прашец са много:

Подсилва имунната система

Успокоява възпаленията

Силен антиоксидант

Предпазва черния дроб от токсини

Пълноценна хранителна добавка при различни режими

Намалява симптомите при менопауза

Балансира стреса

Влияе благотворно на здравето

Защо да добавяме прашец към киселото мляко?





Консумацията на пчелен прашец трябва да се извършва с постепенно увеличаване. Започва се от ¼ ч. л. за възрастен или 2-3 зрънца за деца.

Максимално количество при възрастни не трябва да превишава 2 супени лъжици на ден. Приемът при децата не бива да надвишава ½ чаена лъжичка на ден. На всеки 2-3 месеца прием, трябва да се прави почивка от 1 месец.



Пчелният прашец обикновено се продава в пликчета с различни разфасовки. Прашецът може да се продава и в бурканче, пълно с мед и с добавка пчелно млечице. Смесен с кисело мляко, е най-лесният начин да се консумира цветен прашец.

Как се консумира пчелен прашец?

Вечерта сипете 1 ч. л. прашец в купичка с кисело мляко.

Внимателно разбъркайте.

Похлупете и оставете да престои за цяла нощ.

На сутринта отново разбъркайте и хапнете.



Всеки път си приготвяйте нова доза, която оставяйте да ферментира поне 10 часа. По желание в киселото мляко добавяйте овесени ядки, плодове, семена, кълнове и др., за още по-пълноценна закуска.

Какво заплашва пчелите от изчезване - вижте във видеото.

