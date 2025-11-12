За Здравко Димитров пчеларството не е просто бизнес, с който издържа семейството си, а начин да бъде близо до природата и да се занимава с това, което му е на сърце. А сърцето му, казват местните, е по-голямо и от Врачанския Балкан. Той дари без колебание един тон мед от собствената си ферма на домове за възрастни хора, училища и домове за деца – на над 20 социални институции в и около Враца.

„Желанието ми беше да направя нещо добро. И може би, когато някой го види, да пожелае и той да направи добро“, споделя ни той с усмивка.

Началото на една мечта

Здравко е на 34 години, от Враца, основател е на медена ферма „Зани“. Започва да се занимава с пчеларство преди 6 години, когато решава, че иска да е по-близо до природата и да се отдаде на нещо, което носи радост не само на него, но и на хората.



В сърцето на семейния бизнес стои съпругата на Здравко – Цветомила, която отговаря за присъствието в социалните мрежи и съдейства при опаковането на готовите продукти. Освен това Цветомила създава клеевата тинктура на фермата, както и изработва специалните ръчно плетени костюмчета за буркан с мед, панери за плодове и подноси.

Снимка: Личен архив

Двамата имат 2 деца, за които се грижи предимно Цветомила – малкия Здравко, който е на 5 години и Анна, която е на годинка.

Дарението, което стопли хиляди сърца

Идеята да дари мед се ражда спонтанно - „една вечер просто знаех, че ще се случи.“ Без специален повод, без очакване на признание. Организацията отнема време, но резултатът е повече от вдъхновяващ – тон мед достига до хора, които рядко могат да си позволят дори един буркан. „Хората бяха много щастливи и благодарни, защото медът е нещо хем вкусно, хем много полезно, особено в настоящия сезон“, споделя Здравко.

Цветомила, макар и изненадана от мащаба на дарението, не се колебае и застава до съпруга си. „С жена ми сме заедно от 15 години. Тя ме познава добре – първо беше изненадана, но ме подкрепи напълно“, заявява Здравко.

Снимка: Личен архив

Пазарната цена на 1 тон мед, каквото е количеството на дарението, е 15 хиляди лева. Здравко е категоричен, че добивът за фермата е непредвидим и различен всяка година, защото зависи от природата.

„Ние, пчеларите, сме свързани с природата, а там няма предвидимост и нещата не могат да се контролират от нас.“

Добротата като избор

„И аз нямах възможност, но дарих. Въпрос на личен избор.“ – така просто и ясно Здравко описва своята философия за добротата. За него тя не е привилегия, а осъзнато решение – да споделяш, когато можеш, и да не чакаш специален повод, за да направиш добро. „Добротата е нещо, което напоследък масово липсва в хората“, категоричен е производителят на мед.

Семейство, пчели и щастие

Когато говори за децата си, очите му светват. „Децата ни даряват с емоции и желание да се борим и да постигаме повече!“ Малкият Здравко вече проявява любопитство към пчелите и дори иска да помага, а макар Анна да е още твърде малка, тя е вдъхновение за семейството да продължава напред.

Снимка: Личен архив

Дните на Здравко през активния сезон са дълги и изпълнени с труд. „Започвам сутрин рано, през цялото време се бърза. Опитвам се да свърша колкото се може повече работа, защото почти винаги задачите са повече от времето.“ Но въпреки натовареността, в думите му няма умора, а удовлетворение.

Послание в буркан

Ако можеше да сложи послание върху всеки буркан мед, Здравко не се колебае какво би било то:

„Това е най-сладкото и полезно нещо, което ще вкусиш днес!“

Така говори човек, който не просто прави мед, а слага в него частица от сърцето си. И когато хората го наричат герой, той приема титлата с усмивка.

Снимка: Личен архив

