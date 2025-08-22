Учени са разработили "суперхрана" на медоносните пчели, която може да предпази насекомите от тяхното изчезване. Заплахите за живота им са най-вече заради изменението на климата и загубата на местообитания. Пчелните семейства, които са яли добавката по време на изпитанията, са имали до 15 пъти повече бебета пчели, които са израснали до зряла възраст.

Надежда за пчелите

Медоносните пчели допринасят за опрашването на 70% от водещите световни култури. Те са жизненоважна част от производството на различни храни. Суперхраната е технологичен пробив, с който може да се осигурят хранителни вещества, от които пчелите се нуждаят, за да оцелеят. Това означава, че те могат да продължат да се хранят дори когато няма достатъчно прашец.

"Това наистина е огромно постижение", казва професор Джералдин Райт от Оксфордския университет пред BBC News.

Защо пчелите може да изчезнат?

Медоносните пчели в световен мащаб са изправени пред сериозен спад поради недостиг на хранителни вещества, вирусни заболявания, изменение на климата и други фактори. В САЩ годишните загуби на колонии варират между 40-50% през последното десетилетие и се очаква да се увеличат. Пчеларите в Обединеното кралство също са изправени пред сериозни предизвикателства.

Медоносните пчели се хранят с цветен прашец и нектар от цветя, които съдържат хранителните вещества, включително липиди, които са необходими за тяхното развитие. Те правят мед в кошерите, който се превръща в техен източник на храна през зимата, когато цветята са спрели да произвеждат цветен прашец.

Когато пчеларите изнасят мед за продажба илиняма достатъчно цветен прашец, те дават на насекомите допълнителна храна. Тази храна се състои от протеиново брашно, захар и вода и й липсват хранителните вещества, от които пчелите се нуждаят. Това е като хората да ядат диета без въглехидрати, аминокиселини или други жизненоважни хранителни вещества.

Какво съдържа суперхраната за пчели?

В лабораторията в Оксфорд докторантката Дженифър Ченелс слага различни съставки във вещество, подобно на тесто за бисквитки. Това са:

различни протеини

мазнини

въглехидрати

микроелементи

Именно в тази лаборатория, екипът на професор Райт успешно създава дрожди, от които пчелите се нуждаят. Сега са необходими по-мащабни изпитвания, за да се оцени дългосрочното въздействие на храната върху здравето на медоносните пчели.

Защо това ни засяга?

Без пчелите, пролетта би ухаела по-слабо, а трапезата ни би изглеждала значително по-бедна. Тези малки труженици не само правят мед, но поддържат и баланса в цялата екосистема. Суперхраната за пчели не е просто научен пробив – тя е символ на надежда. Надежда, че с иновации и грижа можем да обърнем посоката и да създадем свят, в който пчелите няма да са заплашени от изчезване.

Кой убива пчелите - вижте във видеото.