Талантливата актриса от новия сериал на bTV “Вяра, надежда, любов” – Катерина Борисова гостува в студиото на „Тази събота“, за да сподели вълнуващи моменти от снимачния процес и ролята си в сериала.

Роди се звезда!

Млада, красива и талантлива! Катерина Борисова е име, за което тепърва ще слушаме много! Тя изгря с ролята си в серила „Вяра, надежда, любов“, където влезе в ролята на Екатерина Стоянова. Но каква е чаровната актриса в живота?

"Старая се да не се ядосвам, но понякога това е невъзможно!" – споделя Катерина за онези моменти от ежедневието си, на които просто няма как да не обърне внимание

Завършва биологична паралелка – медицинските термини не я плашат!

Актрисата разказва, че медицинските термини в сериала изобщо не я плашат, защото е била запозната с повечето от тях. Причината? Катерина Борисова завършва биологична паралелка в гимназията и това й дава нужните знания, които й помагат в точния момент!

„Господине, аз не съм лекар!“

В момент от снимките на сериала, ядосан пациент я среща и й повишава тон, като я мисли за истински лекар. Започва да се оплаква, но тя деликатно обяснява, че е актриса и е в болницата, за да снима сериал. Тази ситуация, красивата актриса си спомня с топли чувства, въпреки че тя го „отнесла“ в онзи момент.

