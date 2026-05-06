Алия от "Ергенът" 5, която първоначално изяви силен интерес към Марин, сега е тотално пренасочена към Георги Гатев и всячески се опитва да му се хареса - с думи и с действия. Но дали е искрена или всичко това е стратегия от нейна страна?

Щом не стана с Марин, опитваме с Гатев

Художничката е доста отворена в комуникацията си с мъжете и това си пролича още от първите й срещи с Марин. Тя е активна, тръгва смело към мъжа и не се страхува да прави първата крачка. Ако това се харесваше на Марин, нещата с Георги Гатев стоят малко по-различно. Сякаш той самият не харесва такъв тип поведение от жените и предпочита той да доминира и да води, когато става въпрос за навлизане в романтичния аспект на отношенията.

Прекалено настъпателна или стратегически ход?

Алия няколко пъти се опита да бъде по-настъпателна към Гатев с цел бързо да привлече вниманието му и да го провокира, но той леко се отдръпна и не откликна веднага на флирта и нейните намеци. Видимо е, че я намира за атрактивна и привлекателно, но дали това е достатъччно?

Прави впечатление, че зеленооката красавица бързо пренасочва интереса си, което поражда съмнения до колко този интерес е искрен. Тя твърди, че симпатиите й към Гатев са наистина силни и, че в него открива качества, които не е успяла да намери у другите ергени. Дали отношенията й с Георги ще се задълбочат - съвсем скоро ще разберем. А честна ли е тя или играе игра - преценете вие сами и гласувайте в нашата анкета по-долу.