В "Ергенът" 5 нещата са все така разнообразни, емоционални и изпълнени с много вълнение! Време е момичетата на Гатев и тези на Марин да се впуснат в поредното приключение.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Гатев и дамите изследват духовността в Шри Ланка

Бетина, Алия, Руми са фаворитките на Георги, които той покани на екзотична групова среща. Каква привилегия само - възможността да опознаеш Шри Ланка в дълбините й, с цялата красота на природата и древни храмове, в които тишината се превръща в най-ценния учител.

https://ladyzone.bg/ergenat/kak-praznuva-imen-den-georgi-gatev-zad-volana-i-s-hit-na-jordanka-hristova-video.html

Гатев и момичетата тръгнаха точно в тази посока - да изследват духовността, да се потопят изцяло в ритуалите и традициите на мястото. Посетиха известен храм, зареден със силна енергия. Обърнаха задълбочено внимание на животните сред природата. Свързаха се със земята и всичко, което ги заобикаля на едно друго, по-високо ниво, в което се свързваш и със себе си в дълбочина. Времето прекарано извън хаоса в имението и драмите около Илияна, Гатев и Стоян, сякаш беше като глътка чист въздух и дамите определено му се насладиха максимално.

Марин и момичетата му - игри и разговори

Марин и неговите любимки - Михаела, Пламена, Любомира и Нурджан се отправиха към спортни активности заедно, а след това, разбира се - разговори, които ги сближават все повече. Тук въпросът бива поставен така - ще се пребори ли успешно Мишето за сърцето на Марин или по-скоро ще бъде изместена от някоя друга. Все пак виждаме, че къдравият ерген се стреми да обръща сериозно внимание на всяка една от тях и развитието помежду им тепърва предстои.

Две коренно различни срещи в Шри Ланка, но обединени от едно - желанието за любов, близост, страст и споделеност. Гледайте следващите епизоди на предаването, за да не изпуснете някоя искра, невинно прехвърчала между участниците.