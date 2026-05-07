Когато е едва в осми клас, Кайла Макклелън е част от проблемните ученици, които трудно се толерират от преподаватели. Гонят я от училището, в което учи без възможност за втори шанс. Никога не си е представяла, че един ден отново ще прекрачи прага на същото това училище, но този път като преподавател. Да, точно така - трансформация, за която дори самата тя не е предполагала, че ще й се случи.

Днес, години по-късно, Кайла е учител в това училище, дори става преподавател на годината за 2022 г. и открито споделя, че опитът ѝ, макар горчив й помага да изгражда по-дълбока връзка с децата, които обучава, пише списание "Пийпъл".

От проблемен ученик до мотивиран студент

Макклелън признава, че в училище не е била достатъчно ангажирана с учебния процес. В интервю тя споделя, че е ходила на училище по-скоро за социални контакти, отколкото за учене. В осми клас оценките ѝ падат, а поведението ѝ се влошава, което води до изключването ѝ. След това тя се премества в друго училище, където завършва средното си образование, макар и отново с трудности. Постепенно осъзнава, че е способна да се справя академично, но ѝ липсва мотивация и подкрепа.

Пътят към образованието и завръщането в училище

С помощта на семейството си и вдъхновяващи учители, които успяват да събудят истински интереса у нея, бунтарката Кайла променя посоката на живота си. Завършва висше образование и участва в програмата Teach for America, която я връща в родния ѝ град Канзас Сити. През 2020 г. тя започва работа като учител именно в училището, от което някога е била изключена. А едва две години по-късно - през 2022г, е отличена за преродавател на годината, което ясно показва нейната голяма транформация и способността й да бъде учител за пример.

Подход към учениците - когато си минал по същия път е по-лесно

Днес Макклелън казва, че основният ѝ принцип е да не обезкуражава децата, а напротив. Тя вярва, че всяко дете има потенциал, независимо от настоящите му резултати или поведение. Често използва личния си опит, за да разбира по-добре учениците, които срещат трудности. Според нея много от тях се нуждаят не от наказание, а от подкрепа, насоки, разбиране и разговори. Зад всеки тип поведение се крие дълбока причина и ако тя не бъде намерена, нещата могат да се усложнят - точно така, както е станало със самата нея преди години. Някак, когато си минал през същите житейски изпитания, по-лесно разбираш и усещаш същността на проблема, което е изключително полезно за учителската професия.

Снимка: @people / Instagram

Втори шанс винаги има, само трябва да го хванем навреме!

Историята на Кайла Макклелън се превръща в пример за това как личните провали могат да се превърнат в сила и промяна, която води до неочакван успех. От ученик, който е бил изключен - до учител, който вдъхновява ново поколение, нейният път ясно показва колко е важно да се дават втори шансове, но и да ги хващаме навреме, за да не изпуснем възможността, която се открива пред нас.