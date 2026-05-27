След кастинг, продължил цели четири месеца, актрисата, която ще се превъплъти в образа Лили Иванова в биографичния филм за изпълнителката, вече е избрана. Това е младата актриса Виолина Доцева – а снимките на продукцията, със заглавие „Лили – любовта е живот“, започват през април 2027 г.

Според екипа на филма и режисьора Яна Титова, изборът на Виолина не е случаен – той е направен заради способността ѝ да съчетава актьорско присъствие, музикалност и емоционална дълбочина.

Едно огромно предизвикателство

Пред родената през 1993 г. Виолина стои една нелека задача - предизвикателството да изиграе най-голямата българска музикална звезда. Това, безспорно носи не само огромна отговорност, но е и истинско изпитание на таланта.

И макар че визуалната прилика между Лили Иванова и Виолина е безспорна, в случая се изисква много повече от външно сходство. Актрисата ще трябва да пресъздаде сложната психология на артист, превърнал се в символ на българската музика – жена със силен характер, желязна воля и десетилетия живот под светлините на прожекторите.

Но за Виолина тази роля може да се превърне в повратен момент в кариерата ѝ. Завършила НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър", а професионалният ѝ път преминава през роли в театрални постановки, телевизионни сериали и музикални проекти. Паралелно с актьорската си работа, тя създава и изпълнява авторска музика, като си акомпанира на китара и пиано.

Самата Виолина съзнава огромната отговорност, която поема с ролята. Но и не крие колко щастлива е от всичко, което се случва. „Сърцето ми ликува!“, пише тя в профила си във Facebook. “За мен е искрено щастие, отговорност и рицарски някак труд на чест да поема нашето Камино! Благодаря сърдечно за огромната любов към музиката, която Лили Иванова е посяла в сърцето си и в сърцата на всеки, който я е чул! Светлина е!”

И смело заявява, че се захваща „с пълна душа на работа, както винаги - смело, смахнато и с искрено сърце.“

Многостранен талант

Освен талантлива актриса, Виолина е и музикант. "Музиката най-искреното средство, чрез което мога да разкажа нещо за себе си", споделя тя преди време като гост в предаването "Тази неделя". Има няколко авторски песни, които свири на улицата – като уличен музикант. Има изпълнения в Созопол, както и на булевард "Витоша" в София. "Много често се струпват хора около мен. Споделят ми и какво им носи моята музика".

Избор, който не оставя съмнения

По всичко изглежда, че никой не оспорва и за миг избора на Виолина. Включително и самата Лили Иванова. Часове след втория си концерт в зала „Олимпия“, примата на българската музика отправи мили думи към младата актриса: „Прекрасната българска актриса Виолина Доцева! Благодаря за желанието и доверието ѝ да изиграе моя живот!", написа тя в социалните мрежи.

Изборът на Виолина Доцева беше представен лично пред Лили Иванова след концерта.

