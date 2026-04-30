Британският принц и принцеса на Уелс споделиха снимка с трите си деца, за да отпразнуват 15-ата си годишнина от сватбата, пише CNN.

На кадъра принц Уилям и съпругата му Катрин могат да бъдат видени да лежат на трева редом с трите им деца - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, в идилична лятна сцена, като цялото семейство е облечено в къси панталони.

„Празнуваме 15 години брак“, гласи надписът под публикация в профила на двореца Кенсингтън в социалната мрежа X, публикувана в сряда.

Джордж е роден през юли 2013 г., последван от Шарлот през май 2015 г. и Луи през април 2018 г.

Принц Уилям е следващият по ред за наследяване на трона, което означава, че Джордж, Шарлот и Луи са съответно втори, трети и четвърти по ред.

Преди 15 години се състои сватбата на принц Уилям Уелски и Катрин Мидълтън

На 29 април 2011 г. в Уестминстърското абатство в Лондон, Великобритания, се състои сватбата на принц Уилям Артър Филип Луи Уелски и Катрин Елизабет Мидълтън. Това е 16-ата кралска сватба, проведена там, като традицията датира от преди 900 години, когато през 1100 г. за първи път брак сключват крал Хенри Първи (1068-1135) и принцеса Матилда Шотландска, според информация на официалния сайт на Абатството.

На събитието присъстват около 1900 гости, сред които членове на британското кралско семейство, представители на други кралски фамилии, високопоставени лица и световноизвестни личности, пише още БТА.

Църковната брачна церемония е водена от архиепископа на Кентърбъри Роуън Уилямс, духовен глава на Англиканската църква. Кум на сватбата е братът на младоженеца – принц Хенри Чарлз Албърт Дейвид, а кума – сестрата на булката Филипа Шарлот Мидълтън.

След венчавката кралската двойка участва в тържествена процесия с Държавния Ландау (State Landau) – открита карета, изработена през 1902 г. по поръчка на крал Едуард Седми (1841-1910). Шествието преминава през централните улици на Лондон и достига до Бъкингамския дворец, където се провежда официален прием за част от гостите, организиран от кралица Елизабет Втора. В същия ден кралицата присъжда на младоженците титлите херцог и херцогиня на Кеймбридж.

Церемонията се излъчва на живо и се проследява от два милиарда души по света. Сред най-обсъжданите акценти на сватбата е дантелената булчинска рокля на Катрин, изработена от дизайнерката Сара Бартън, творчески директор на британската модна къща „Александър Маккуин“.