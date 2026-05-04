Британската принцеса Юджини очаква третото си дете със съпруга си Джак Бруксбанк, съобщи Бъкингамският дворец, цитиран от CNN.

Двойката, която ще посрещне новото попълнение това лято, вече има двама синове: Огъст Филип Хоук Бруксбанк, роден през февруари 2021 г., и Ърнест Джордж Рони Бруксбанк, роден през май 2023 г.

В официалното изявление, споделено в социалните мрежи, се казва: „Нейно Кралско Височество принцеса Юджини и г-н Джак Бруксбанк с голямо удоволствие съобщават, че очакват третото си дете, което трябва да се роди това лято.“

„Огъст (на 5 години) и Ърнест (на 2 години) също са много развълнувани да посрещнат още едно братче или сестриче в семейството.“

Допълва се още, че крал Чарлз III, който ще бъде прачичо на бебето, е „възхитен от новината“.

Принцесата и съпругът ѝ сключиха брак в параклиса „Сейнт Джордж“ в замъка Уиндзор през октомври 2018 г., само няколко месеца след като братовчедът на Юджини – принц Хари, херцог на Съсекс, се ожени за Меган, херцогиня на Съсекс.

Юджини, която е дванадесета в линията за наследяване на британския трон, е втората дъщеря на по-малкия брат на крал Чарлз – Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Бебето ще бъде неговото пето внуче от бившата му съпруга Сара Фъргюсън.

През последните месеци добрите новини за кралското семейство са рядкост. Маунтбатън-Уиндзор беше принуден да се откаже от кралските си титли и се премести от Ройъл Лодж в Уиндзор в имението Сандрингам в Норфолк.

Освен това бившият принц е под нарастващ натиск да отговори на въпроси относно връзките си с покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн. Британската полиция започна разследване за евентуални нарушения в публична длъжност и разкриване на служебна тайна, след като разкрити имейли предполагат, че той е споделял поверителна информация с Епстийн по време на мандата си като търговски пратеник на Обединеното кралство. Маунтбатън-Уиндзор по-рано е отричал да е извършил нередности във връзка с контактите си с Епстийн.

Междувременно се смята, че и Сара Фъргюсън е имала връзки с Епстийн, според документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.

Юджини, на 36 години, и по-голямата ѝ сестра Беатрис, на 37, също бяха засегнати от скандала, обхванал семейството им заради връзките на родителите им с Епстийн, макар да няма данни за каквито и да било техни нарушения.