Снимки на руския сенатор Валентина Петренко предизвикаха бурна реакция онлайн, след като потребители в социалните мрежи "полудяха" по нейния външен вид. Най-голямо внимание привлече нейната необичайна, обемна прическа, която изглежда сякаш „се противопоставя на гравитацията“.

Валентина Александровна Петренко е член на Съвета на Федерацията от 2001 година, където е представител на Република Хакасия. Родена е в Казахстан и е доктор на педагогическите науки. За международната публика обаче тя се превръща в интернет феномен основно заради косата си. Повод за виртуалната вълна от интерес е публикация в Twitter, в която потребител споделя нейни снимки по време на работа. Постът бързо събира десетки хиляди харесвания и коментари, като мнозина описват прическата като „невероятна“ и дори „артистична“.

Дългогодишно любопитство към външния ѝ вид

Косата на Петренко от години предизвиква интерес. Още през 2015 г. руска телевизионна водеща признава, че е поканила сенаторката в свое предаване именно заради любопитството към прическата ѝ, за която цял свят говори. Според наблюдатели, с напредването на кариерата ѝ прическата става все по-обемна и характерна, като запазва своята необичайна форма през годините.

„Просто имам къдрава коса“

Самата Валентина Петренко нееднократно е коментирала темата, като признава, че ѝ е омръзнало постоянно да отговаря на въпроси за външния си вид. В интервю тя обяснява, че няма нищо необичайно – просто има естествено къдрава коса, която оформя нагоре с фиби.

Повече от интернет сензация

Въпреки че в социалните мрежи често е обект на шеги и мемета, кариерата на Петренко включва и сериозни постижения. Един от най-значимите моменти е участието ѝ в преговори през 1993 г. за освобождаването на деца, взети като заложници от въоръжени похитители. За проявената смелост тя получава държавно отличие.

Днес сенаторката остава пример за това как външният вид може да засенчи политическата кариера в дигиталната епоха. Макар да има дългогодишен опит в държавната администрация, именно нестандартната ѝ визия я превръща в глобален интернет феномен. Историята ѝ показва колко лесно социалните мрежи могат да извадят на преден план неочаквани детайли - и да ги превърнат в тема, която избухва буквално за минути и залива виртуалното пространство със снимки и коментари.