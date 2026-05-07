Това е една от онези истории, които стискат за гърлото. Или пък подминавате без спомен. Зависи от това какво е отношението на човек към онези, които не говорят - животните, които понякогасамо ни гледат с големите си топли очи и това е всичко, което имат да дадат на света.
МАЯ - КОНЧЕТО СИРАЧЕ
Това е Мая - тя е конче сираче. Намерена е в планината, на не повече от 2 седмици. Не се знае дали майката е починала, или кончето е била отхвърлено от стадото по някаква причина. Знае се само, че добри хора са я открили навреме и са разбрали, че тя няма да оцелее сама.
За нея в момента се грижат хората от "Ранчото“ - място, където заслужена почивка могат да намерят стари или малтретирани коне, магарета и селскостопански животни.
"Ние винаги сме вярвали в чудеса. И когато преди няколко дни при нас пристигна сираче, оцеляло само̀ по чудо, но и самото то - едно мъничко чудо, нямаше удивление, нямаше изненада. Само надежда, че чудесата за нея не са се изчерпали!" - това споделят от "Ранчото".
Мая е хубавица - с кестенява козина, пухкава и невероятно крехка. Това малко същество е прекарало дни само̀ - без топлината на майка, без семейство, без никого. Здравословното й състояние е сравнително добро, но тялото й е слабо.
Хората, които се грижат за нея, я хранят на всеки два часа с млекозаместител и специализирана храна за малки кончета. Грижите за нея са непрекъснати, но има причина това да не им тежи. Когато погледнет топлите й очи, всичко останало спира да има значение.
Ако искате да помогнете на Мая, или на другите животни, за които се грижат, може да видите повече тук.
"Ранчото" се намира в полите на Стара планина. В него се грижат за различни животни. Общото помежду им обаче е едно - всички те са пострадали заради хората, било то заради липса на грижи или жестокост.
ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ ЗА КОНЕТЕ
1. Най-важната роля на коня през Античността била по време на война.
2. Още от древността хората се състезавали с коне. Едно от запазените чудеса на Древен Рим е величественият Циркус Максимус. Най-масовото събитие на арената били състезанията с колесници.
3. Римският император Калигула обичал един от конете си толкова много, че му осигурил мраморна конюшня с ясли от слонова кост, златен нашийник и дори къща.
4. Най-древната порода е арабският кон, който бил сред любимите животни на египетските фараони.
5. Конете имат най-големите очи сред земните бозайници. Те виждат почти на 360 градуса.
6. Конете най-често спят прави, те лягат единствено, ако се чувстват в безопасност.
7. Едни от любимите храни на конете са бананите и черешите.
8. Старият Били е кон от 19 век, който е живял 62 години. Обикновено конете живеят около 25 години.
9. Най-бързият кон е бягал с 88 км в час, два пъти по-бързо от средната скорост, с която тичат конете (44 км в час).
10. По време на възхода на автомобилите, от 1867 г. до 1920 г., броят на конете скочил от 7,8 милиона на 25 милиона.
