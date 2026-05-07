Това е една от онези истории, които стискат за гърлото. Или пък подминавате без спомен. Зависи от това какво е отношението на човек към онези, които не говорят - животните, които понякогасамо ни гледат с големите си топли очи и това е всичко, което имат да дадат на света.





МАЯ - КОНЧЕТО СИРАЧЕ

Това е Мая - тя е конче сираче. Намерена е в планината, на не повече от 2 седмици. Не се знае дали майката е починала, или кончето е била отхвърлено от стадото по някаква причина. Знае се само, че добри хора са я открили навреме и са разбрали, че тя няма да оцелее сама.



За нея в момента се грижат хората от "Ранчото“ - място, където заслужена почивка могат да намерят стари или малтретирани коне, магарета и селскостопански животни.





"Ние винаги сме вярвали в чудеса. И когато преди няколко дни при нас пристигна сираче, оцеляло само̀ по чудо, но и самото то - едно мъничко чудо, нямаше удивление, нямаше изненада. Само надежда, че чудесата за нея не са се изчерпали!" - това споделят от "Ранчото".