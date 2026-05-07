Това е една от онези истории, които стискат за гърлото. Или пък подминавате без спомен. Зависи от това какво е отношението на човек към онези, които не говорят - животните, които понякогасамо ни гледат с големите си топли очи и това е всичко, което имат да дадат на света. 

МАЯ - КОНЧЕТО СИРАЧЕ 

Това е Мая - тя е конче сираче. Намерена е в планината, на не повече от 2 седмици. Не се знае дали майката е починала, или кончето е била отхвърлено от стадото по някаква причина. Знае се само, че добри хора са я открили навреме и са разбрали, че тя няма да оцелее сама. 

За нея в момента се грижат хората от "Ранчото“ - място, където заслужена почивка могат да намерят стари или малтретирани коне, магарета и селскостопански животни.

 
"Ние винаги сме вярвали в чудеса. И когато преди няколко дни при нас пристигна сираче, оцеляло само̀ по чудо, но и самото то - едно мъничко чудо, нямаше удивление, нямаше изненада. Само надежда, че чудесата за нея не са се изчерпали!" - това споделят от "Ранчото". 
 
Мая е хубавица - с кестенява козина, пухкава и невероятно крехка. Това малко същество е прекарало дни само̀ - без топлината на майка, без семейство, без никого. Здравословното й състояние е сравнително добро, но тялото й е слабо.
 
Хората, които се грижат за нея, я хранят на всеки два часа с млекозаместител и специализирана храна за малки кончета. Грижите за нея са непрекъснати, но има причина това да не им тежи. Когато погледнет топлите й очи, всичко останало спира да има значение.

Ако искате да помогнете на Мая, или на другите животни, за които се грижат, може да видите повече тук. 

Снимка: facebook.com/TheRanchSanctuary


"Ранчото" се намира в полите на Стара планина. В него се грижат за различни животни. Общото помежду им обаче е едно - всички те са пострадали заради хората, било то заради липса на грижи или жестокост. 

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ ЗА КОНЕТЕ

1. Най-важната роля на коня през Античността била по време на война.

2. Още от древността хората се състезавали с коне. Едно от запазените чудеса на Древен Рим е величественият Циркус Максимус. Най-масовото събитие на арената били състезанията с колесници.

3. Римският император Калигула обичал един от конете си толкова много, че му осигурил мраморна конюшня с ясли от слонова кост, златен нашийник и дори къща.

4. Най-древната порода е арабският кон, който бил сред любимите животни на египетските фараони.

5. Конете имат най-големите очи сред земните бозайници. Те виждат почти на 360 градуса.

6. Конете най-често спят прави, те лягат единствено, ако се чувстват в безопасност.

7. Едни от любимите храни на конете са бананите и черешите.

8. Старият Били е кон от 19 век, който е живял 62 години. Обикновено конете живеят около 25 години.

9. Най-бързият кон е бягал с 88 км в час, два пъти по-бързо от средната скорост, с която тичат конете (44 км в час).

10. По време на възхода на автомобилите, от 1867 г. до 1920 г., броят на конете скочил от 7,8 милиона на 25 милиона. 

На този остров няма автомобили, но на всеки човек се пада по един кон
 