Докато звездите се надпреварваха с ефектни визии на Мет Гала 2026, една жена успя да открадне шоуто и да се превърне в най-коментираното име на червения килим. Това е индийската милиардерка Судха Реди.

47-годишната бизнесдама и филантроп от Хайдерабад се появи в тоалет на индийския дизайнер Маниш Малхотра – персонализирано творение, наречено „Дървото на живота“, което отдава почит на 3000-годишна занаятчийска техника на изработка. Кралскосинята рокля с корсет включва седемметров шлейф с мотиви на паун и цветя, като изработката ѝ е отнела над 3400 часа.

Истинският герой на вечерта обаче е огромното бижу, което Реди носеше на врата си, което буквално спря дъха на модния свят — колие на стойност над 15 милиона долара.

Снимка: Getty Images/Instagram

То е част от личната ѝ колекция и е не просто луксозен аксесоар, а историческо произведение на изкуството. Колието съчетава викторианска естетика с масивни триъгълни и крушовидни диаманти, подредени във флорални мотиви. В центъра му блести истински шедьовър — 550-каратов танзанит с наситен виолетово-син цвят, известен като „Queen of Merelani“, добит в Танзания.

Но това далеч не беше единственият впечатляващ детайл. Визията ѝ беше допълнена от 40-каратов колумбийски смарагд с диамантен ореол, както и масивен 30-каратов диамантен пръстен.

Според стилистката на Судха Реди - Мариел Хаен, цялостната концепция на визията е вдъхновена от богатото културно и архитектурно наследство на Хайдерабад. Комбинирайки занаятчийски техники на повече от 3000 години с модерна интерпретация, Реди представя не просто визия, а истински моден разказ.

Снимка: Getty Images/Instagram

Не е изненадващо, че това не е първият ѝ запомнящ се момент на събитието. Още от дебюта си през 2021 г. тя впечатлява с бижута за милиони, а през 2024 г. отново привлече вниманието с емблематичното колие „Amore Eterno“.

Вижте във видеото още от впечатляващите тоалети на звездите на Мет Гала 2026: