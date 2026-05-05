Нищо не може да спре Линдзи Вон! По-малко от три месеца след нелепия инцидент на Олимпийските игри в Милано–Кортина, който почти доведе до ампутация на крака ѝ, както и след множество операции, великата скиорка отново е здраво стъпила на двата си крака - този път на червения килим на Мет Гала 2026.

„След катастрофата мислех, че животът ми никога няма да бъде същият“, сподели Вон пред Vogue преди събитието. „Но, оказа се, това съвсем не така. Мет Гала е моето своеобразно завръщане в обществото - отново съм сред хора, облечена в красива и женствена рокля и за първи път оставям патериците.“

За голямото си бляскаво събитие Линдзи Вон се доверява изцяло на американския дизайнер Том Браун. Той сякаш превръща Вон в една от вековните статуи, украсяващи залите на музея на изкуствата Метрополитън, фокусиран върху елинистичното и римското изкуство.

„Когато Том ми изпрати скицата на роклята, моментално се влюбих в модела“, разказва 41-годишната шампионка от Ванкувър 2010. „Нямах никакви забележки.“

Дизайнерската рокля изтъква изящната фигура на Вон, а в долната част се разкроява в пищна тюлена пола с артистичен, скулптурен ефект. Цялата дреха, в нюанси на бяло, сиво и сребристо, е обсипана с над 500 000 стъклени мъниста, създаващи, оптична илюзия за мраморен ефект.

Вон разкри, че е щастлива да носи рокля, която хем стилно подчертава тялото ѝ, хем е изключително удобна. „Много е лека и се движи прекрасно. Перфектна е за моето тяло и за състоянието, в което се намирам в момента.“

Часове, преди да се отправи към червения килим на Мет Гала, Линдзи сподели с феновете подготовката си за най-голямата вечер в света на модата. „Тренирам походката си за Мет“, написа тя в Instagram към видео, в което предпазливо върви с наранения си крак.

Линдзи Вон присъства за първи път на Мет Гала през 2010 г. Тогава тя носи лилава рокля с открит гръб. Отново блести на събитието през 2013 г., облечена в бяла рокля без ръкави с прозрачни панели.

Мет Гала 2026 обаче се превръща в най-значимото участие на шампионката до момента. „Това е наистина вълнуващ момент за мен“, казва тя. „Бях изолирана толкова дълго време. Прекрасно е отново да съм сред хора, които познавам и обичам и да отпразнувам вечерта в най-красивата рокля, която мога да си представя.“

