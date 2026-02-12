Пътят към върха може да изисква много воля и да няма място дори за щипка захар. За Линдзи Вон, която е символ на идисциплина и спортен хъс, сладоледът и австрийските десерти са онова малко бягство от суровата реалност на пистата. Дори когато тялото й е подложено на екстремни изпитания, любовта към малките сладки удоволствия остава най-доброто лекарство за душата ѝ.

В момента Линдзи има нужда точно от това – според информация на bTV Спорт, легендарната скиорка преминава през пореден изключително тежък период, след като претърпя трета операция заради тежка контузия на Олимпиадата в Милано/Кортина 2026.

Тази борбеност обаче не е нещо ново за Линдзи. В интервю за BBC, тя се връща към най-мрачните моменти в кариерата си, определяйки като своя „най-лоша контузия“ фаталната тройка: едновременно скъсани предна кръстна връзка (ACL), вътрешна странична връзка (MCL) и менискус.

Снимка: Instagram

Въпреки болката, тя успява да запази усмивката си, особено когато темата се пренесе към любимите ѝ кулинарни изкушения. Изправена пред дилемата „пица или паста“, сърцето и стомахът ѝ винаги избират пицата, но с едно важно уточнение – пред всичко предпочита сладолед.

Когато не е на пистата, Линдзи се определя като истински професионалист в après-ski културата. Това представлява хапването след дълго време на пистата. С типичното си чувство за хумор тя признава, че любимото ѝ хапване след ски са всъщност напитките.

„Шампанско или водка с енергийна напитка“, смее се тя.

Но ако все пак реши да заложи на австрийските традиции в планинската хижа, изборът ѝ е категоричен – Kaiserschmarrn (пухкава накъсана палачинка) или сладкият кнедел Germknödel.

Тази любов към живота, съчетана с рап музиката, която й дава енергия преди старт, и подкрепата на нейните любими кучета, чиито снимки буквално превземат телефона ѝ. И докато в указателя ѝ стоят имена като това на Скалата, Линдзи знае едно – опитът ѝ е много по-голям от този на 20-годишните ѝ съпернички, защото тя е печелила още преди те да се родят.

През февруари 2026 г. битката на ски легендата не е с хронометъра, а с времето за възстановяване. Припомняме, че Линдзи Вон претърпя третата си операция на левия крак, след като се контузи тежко при падане в спускането на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026. В социалните мрежи тя сподели със своите почитатели, че интервенцията е била успешна, но признава нещо с доза смирение.

„Успехът днес има съвсем различно значение, отколкото преди няколко дни“, заявява тя. За кралицата на скоростта победата вече не се измерва в златни медали, а в малките крачки по пътя към здравето. Макар и бавно, тя се подобрява и не пропуска да благодари на медицинския екип, на близките си и на хилядите хора по света, които я засипват с обич и пожелания за скорошно възстановяване.

Как изглеждат любимите десерти на Линдзи Вон вижте в галерията най-горе. А повече за приятелствата с известните ето тук:

