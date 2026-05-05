Блейк Лайвли превърна появата си на Мет Гала 2026 в нещо повече от стилно присъствие, добавяйки лично и емоционално послание, посветено на най-важните хора в живота ѝ: нейните четири деца.

38-годишната актриса се появи на червения килим в Музея „Метрополитън“ в Ню Йорк, където темата тази година беше „Costume Art“, а дрескодът – „Fashion is Art“. Лайвли впечатли с рокля на Atelier Versace. Моделът включваше елегантно драпирано бюстие, богато инкрустирано с камъни, и обемна, разкрояваща се долна част, която завършва с дълъг шлейф. Актрисата внесе много пролетно настроение с избора си на тоалет със свежи цветове като розово, жълто и лилаво. Визията й е допълнена от бижута по поръчка от Lorraine Schwartz.

Снимка: Getty Images

Истинското очарование във визията й обаче се крие в аксесоара ѝ. Лайвли носеше специално изработена чанта Judith Leiber, вдъхновена от рисунки на четирите ѝ деца – Джеймс, Инес, Бети и Олин, които са съответно на 11, 9, 6 и 3 години.

„Опитвахме се да намерим известно произведение на изкуството, което да изглежда като рамкирано върху чантата. Но после си казах – щом ще е по поръчка, защо да не е направено от моите деца?“, споделя актрисата пред Vogue на червения килим.

Всяко от децата е създало свое акварелно произведение, което е включено в дизайна на чантата. „Така ги нося със себе си, обичам да си близо до мен. Не е ли специално това?“, добавя тя с усмивка.

От Judith Leiber Couture разкриват повече за проекта. Креативният директор Яна Матесън споделя, че работата с Лайвли винаги е удоволствие: „Любовта ѝ към блясъка и игривият ѝ стил я правят мечтан клиент. Тази чанта е особено емоционална – използвахме нова форма с четири страни, за да покажем рисунките на всяко от децата ѝ.“

Снимка: Getty Images

Това е първата поява на актрисата на Мет Гала от 2022 година насам, когато беше сред съпредседателите на събитието заедно със съпруга си Райън Рейнолдс. Сега тя се завръща на събитието не просто със стил, но и с история, разказана чрез модата, изкуството и нейните деца.

Вижте още от червения килим на Мет Гала 2026 във видеото: