Има нещо особено привлекателно в червеното червило. Категорично заявява самочувствие и дързост. И моментално привлича внимание към тази деликатна част от лицето, каквато са устните – подчертавайки ги максимално и придавайки им секси вид.

Много жени обаче с годините, особено навлизайки в петдесетте, започват да изпитват притеснения по отношение на червеното червило. Макар че повод за неудобство няма. Дори напротив – това е моментът, в който може още повече да експериментираме и да прегърнем своята увереност.

И ако все още имаме колебания, може да потърсим вдъхновение от звездите. Анджелина Джоли, Тейлър Суифт, Адел – червеното червило всъщност е безвременна тенденция, следвана от жени на най-различна възраст. Защото този тип грим моментално озарява и освежава лицето.

Снимка: Getty Images

Специалистите все пак разкриват някои трикове, които да прилагаме, когато посягаме към червеното червило. Ето какво съветва гримьорът на знаменитостите Дона Мей пред списание Hello.

„Повечето жени се притесняват от червени устни“, казва Дона. „Не защото не харесват визията, а защото червеното може да изглежда дръзко и дори леко плашещо. Но идеята, че червеното е ‘твърде секси’, е категорично остаряла – според мен изглежда супер елегантно.“

Как да носим червено червило в средната възраст

Да започнем с матово червено. Това е една „по- лесно носима“ опция за онези, които изпитват притеснения. То е по-малко е лъскаво, което го прави по-нежно и не толкова натрапчиво.

Правилното червено за нашия тен. Ако някога сме пробвали червено червило и сме помислили, че не ни отива, вероятно сме избрали грешния нюанс. Тук на помощ идва следното правило: ако вените под кожата ни изглеждат зеленикави и лесно почерняваме от слънцето, то значи имаме топъл подтон на кожата - и трябва да избираме червила с оранжеви нюанси. Кожите с хладен подтон, които лесно изгарят, имат вени, които изглеждат сини - те трябва да търсят червила с розови или боровинкови оттенъци (подобно на Никол Кидман).

Снимка: Getty Images

Професионалният трик, за да дълготрайно червено. Вероятно всяка жена, която е носила червено червило, знае колко лесно може да се размаже. Но Дона има тайна за перфектен вид през целия ден. Тя съветва първо да нанесем малко фон дьо тен върху устните с четка, след което да ги напудрим с прахообразна пудра – и чак тогава нанасяме червилото.

Още съвети от специалистите - за това как да се гримираме и да изглеждаме блестящо, гледайте видеото:

