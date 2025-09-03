Вече повече от сто години Louis Vuitton е символ на абсолютен лукс и качество. Въпреки това френската марка не спира да търси начини, чрез които да затвърди името си в света на висшата мода.

Един от последните ходове на модната къща в тази посока е дебютната колекция гримове La Beauté Louis Vuitton, проектирана в партньорство с известната гримьорка Пат Макграт. Серията включва 55 червила LV Rouge и 10 тонирани балсама за устни LV Baume, с които може да се сдобием за цена от 160 долара за брой. Както и и осем палитри сенки за очи LV Ombres - за 250 долара.

Така линията La Beauté се отличава като една от най-скъпите премиум козметични серии на пазара - включително и заради специално разработените към нея аксесоари. От края на август луксозната козметика е достъпна както онлайн, така и в избрани магазини на Louis Vuitton по целия свят.

Първата колекция цветна козметика на Louis Vuitton е създадена преди повече от 170 години. А La Beauté е нейното естествено продължение.

Червилото – вечната класика

27-те сатенени и 28-те матови червила LV Rouge са обогатени с масло от ший и хиалуронова киселина за максимален комфорт и дълготрайност. Ароматизирани са от майстор парфюмерист с нотки на мимоза, жасмин и роза.

Нюансите варират от аленочервеното до неутралното розово. А според списание Harpers Bazaar, най-открояващият се нюанс е 896 Monogram Rouge - полирано червено, вдъхновено от историческото кафеникавочервено червило Monogram на марката.

За тези, които предпочитат по-прозрачно и лъскаво покритие е формулата на LV Baume. Героят тук е 051 Monogram Touch, прозрачна версия на Monogram Rouge.

Завръщането на сенките за очи

Те винаги са на мода, но сега са по-актуални от всякога - поне според есенните ревюта на 2025 г. А колекцията на LV Ombres затвърждава тенденцията. Предлагат се в осем нюанса, които включват и неочаквано дръзки цветове, поднесени в разкошна компактна опаковка.

Обогатени са с растителен сквалан и екстракт от масло от камелина за удобно и гладко нанасяне.

