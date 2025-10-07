Никол Кидман поема нова роля в живота – но този път не на големия екран. 58-годишната актриса и носителка на награда „Оскар“ беше обявена за най-новия посланик на Chanel, съобщава WWD. Кидман присъства на първото ревю на модната къща под ръководството на новия креативен директор Матю Блейзи, което се проведе в Париж.

„Като човек, който дълбоко цени висшата мода, с нетърпение очаквам да видя визията на Матю за най-старата модна къща от висшата мода, която все още функционира, и да имам възможността да нося творения, които със сигурност ще бъдат изумителни“, споделя Кидман пред WWD.

„Chanel винаги е била крачка пред останалите – изтънчено и интелигентно изразявайки женствеността. Убедена съм, че Матю ще продължи тази традиция, както го правеше и Карл в своето време“, допълва актрисата.

Новото сътрудничество на Кидман с френската луксозна марка, основана през 1910 г. от Коко Шанел в Париж, идва по-малко от седмица след подаването на документите за развода ѝ с Кийт Ърбън на 30 септември.

Кидман има дълга история по отношение на съвместната си работа с Chanel, която датира от повече от две десетилетия.

През 2003 г. актрисата от Babygirl стана лице на емблематичния парфюм Chanel No. 5.

Като част от кампанията, тя се появи и в късометражния филм No. 5 the Film, режисиран от Баз Лурман през 2004 г., в който си партнира с актьора Родриго Санторо.

През 2023 г. Кидман се появи на Мет Гала в същата рокля, която носеше в рекламата за Chanel No. 5 от 2004 г. - този път за романтична вечер с Ърбън. Темата на събитието беше „Карл Лагерфелд: Линия на красотата“.

Роклята на звездата от „Големите малки лъжи“ отдаваше своеобразна почит към покойния германски дизайнер. Тя излезе на червения килим в същата розова рокля от тюл, с която участва в рекламния филм на Лурман преди близо две десетилетия.

„Предполагам, че причината тези висша мода рокли да издържат във времето е тяхната изключителност. Ако се грижиш за тях и ги обичаш, те са вечни“, заявява Кидман.

„Да можеш да облечеш едно и също нещо 20 години по-късно и то все още да изглежда прекрасно... Това е истинска магия!“, продължи Кидман. „Роклята е лека като перце и невероятно удобна, но е изцяло изработена на ръка – това е висша мода, и така трябва да бъде“.

Роклята на Chanel е украсена с 250 розови пера и 3000 пайети, завършена с четириметров шлейф. Кидман допълни тогава визията с фина черна панделка, нежно вплетена в дългите ѝ златисти коси.

