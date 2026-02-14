Зимните олимпийски игри 2026 събират не само най-добрите атлети в света, но и няколко впечатляващи спортни двойки, които са романтични партньори в живота.

Едновременно с това обаче остават верни партньори в състезанията и са пример за отлична дисциплина. Рамо до рамо на пистата и в живота - тези спортисти доказват, че любовта може да устои дори и на подобно огромно състезателно напрежение.

Параолимпийската любов: Оксана Мастърс и Аарън Пайк

Една от най-впечатляващите истории идва от параолимпийския отбор на САЩ, където Оксана Мастърс и Аарън Пайк участват заедно в пара крос-кънтри ски. Двамата започват връзката си още през 2014 г. след среща на националното първенство, а през 2022 г. се сгодяват. За тях това участие е не просто спортна изява, а шанс да споделят най-голямото си състезание като двойка.

Снимка: Getty Images

Лед и сърце: Брет Галант и Джослин Питърман

Двойката Брет Галант и Джослин Питърман от Канада е пример за партньорство както в спорта, така и извън олимпийския ринг. Страстта към любимия спорт ги свързва силно и те започват своята романтична връзка. След като се запознават през 2016 г., те се женят през 2022 г. и вече са родители. Сега двамата влюени се стремят да донесат медал на своята страна като смесен отбор в кърлинга в Милано–Кортина.

Снимка: Getty Images

Снежна романтика в хокея: Роня Саволайнен и Анна Кьелбин

Спортът често е среща на противоположности, а Роня Саволайнен (Финландия) и Анна Кьелбин (Швеция) доказват това. Въпреки че играят за различни национални отбори по хокей на лед и може да се изправят една срещу друга на леда, те са сгодени от 2024 г. - показател за силата на връзката им дори пред спортното съперничество, което те приемат като предизвикателство.

Снимка: Getty Images

Любов и съвместна страст: Емили и Доминик Фишналер

Още една впечатляваща история е тази на Емили и Доминик Фишналер – двойка, свързана чрез спорта и живота. След години заедно като състезатели, те се женят през 2025 г. и заедно се класират за Зимните игри 2026. Доминик вече е медалист на предишни олимпиади, а сега двамата си поставят за цел да продължат успешния си път на световната сцена.

Още двойки, които не се страхуват да комбинират романтиката и спорта

Мадисън Чок и Евън Бейтс – семейство и партньори на леда, които вече имат общо олимпийско злато.

Снимка: Getty Images

Никол Силвеира и Ким Мейлеманс – женена двойка, която също участва в състезанията по скелетон, състезавайки се една срещу друга.

Снимка: Getty Images

Любов и спорт - предизвикателство, което не отчуждава, а сближава

Тези впечатляващи примери ясно показват, че Олимпийските игри са не само място за спортни постижения, но и едно голямо предизвикателство за споделени мечти. За много от тези двойки участието през 2026 г. е възможност да достигнат върховата точка - където спортния дух и любовта между две сърца се сливат.

