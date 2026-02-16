Стинг и съпругата му Труди Стайлър отпразнуваха Свети Валентин, споделяйки в социалните мрежи трогателни кадри от личния си живот. Двойката има зад гърба си 33-години брак – но въпреки времето, те са все така отдадени един на друг.

Известният изпълнител и половинката му решиха да дадат рядък поглед към връзката и живота си извън светлината на прожекторите. На фона на романтичната драматичната балада на Ели Голдинг „Love Me Like You Do“ те разкриха лични кадри от нежни моменти у дома, по време на пътешествия по света и зад кулисите на концертите на Стинг.

Любовта между Стинг и Труди е една сред знаменитостите – те са заедно повече от четири десетилетия, от които 33 години брак и са родители на четири деца.

Видеото показва, че приятелството е в основата на тяхната връзка и разкрива, че двамата обичат да се забавляват във взаимната си компания – докато танцуват, гледат фойерверки, държат се за ръце, прегръщат се зад сцената или се наслаждават на слънчеви дни сред природата - като в един безкраен романтичен филм.

Особено романтични и силни са моментите, в които Труди оправя небрежно косата на съпруга си, прегръща го по време на репетиции, или просто го гледа с любов, докато той свири на китара.

„Честит Свети Валентин на всички“, написа Труди към кадрите, поздравявайки и безбройните си последователи.

Снимка: instragram/trudiestyler

Една красива любовна история

Стинг и Труди сключват брак през август 1992 г., но са заедно цяло десетилетие преди сватбата. Дотогава вече имат две деца – дъщеря Мики (42) и син Джейк (40). По-късно се раждат още двама синове – Елиът (35) и Джакомо (30).

Труди е доведена майка и на двете по-големи деца на Стинг от първия му брак, а двамата имат общо осем внуци.

Снимка: Getty Images

„Всички деца са много трудолюбиви и преследват собствените си цели и мечти. А внуците ми са невероятни“, сподели Труди в интервю пред списание Hello през януари 2025 г. „Радвам се да кажа, че не им е позволено да използват устройства – майките им много внимават да ги държат далеч от таблети и интернет. И мисля, че именно благодарение на това те запазват детството си малко по-дълго – нещо, което ме прави щастлива.“

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER