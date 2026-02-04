Освен известна кулинарка и телевизионна звезда, Силвена Роу е и изключително щастлива жена. В личен план тя може да се похвали със сплотено и все по-разрастващо се семейство.

Силвена има двама големи сина, които в последните години сякаш се „надпреварват“ да я даряват с най-голямото щастие – каквото са внуците.

Само преди броени дни кулинарката се похвали в социалните мрежи, че е станала баба на близнаци.

„Ето ме. Аз – новата баба с две малки сърмички“, написа тя кадъра, в който позира с най-новите членове на семейството.

Силвена сподели и, че двете момченца са в отлично здраве, въпреки че са се родили по-рано от очакваното. „Слава на Бога за всяка благословия в живота ни - малка или голяма. Днес осъзнавам още по-дълбоко колко важни са здравето, силата и енергията. Особено за една баба, която иска, живот и здраве, да тича, да играе и да се радва на своите внучета“, допълни още емоционално тя.

Снимка: Instagram/@chefsilvena

През 2020 година Силвена Роу стана баба за първи път на момиченце. А само две години по-късно посрещна и втората си внучка.

През 2025 г. Силвена отпразнува 61-вия си рожден ден с вдъхновяващо послание и селфи, което предизвика истинска възхита сред феновете. Защото кулинарката може да се похвали с изключително младолико излъчване – постигнато без никакви „филтри“.

Снимка: Instagram/@chefsilvena

"Днес навършвам 61. Без филтър. Без тайни. Само един напълно изживяван с всеки момент живот — с намерение, цел и дълбоко съзнание за грижа“, написа тогава в социалните мрежи, споделяйки още, че възрастта никак не я плаши.

И определено Силевна няма никакви основания за страх – тя впечатлява с младежкия си, свеж вид и със сигурност може да се вмести в графата „секси баба“.

Какви са тайните на Силвена Роу за здраве и дълголетие - вижте във видеото:

FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER