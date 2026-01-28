Баба Ванга, родена като Вангелия Пандева Гущерова през 1911 г. в Струмица, е една от най-известните и загадъчни личности в българската история. Тя е добре позната по целия свят като пророчица, до съветите на която са се допитвали хиляди хора са - в търсене на помощ и утеха.

Но освен със своите предсказания, Ванга е известна и с дълбоките си познания за лечебните билки. Силно е вярвала, че природата дава всичко необходимо за здравето на човека. И често е препоръчвала на хора в нужда билкови отвари и мехлеми – но само при условие, че са съчетани с вяра, положителни мисли и хармония с околните. Тя дълбоко е вярвала, че болестите идват, когато човек е загърбил доброто в себе си.

И макар днес рецептите на Баба Ванга да се разглеждат по-скоро като народна мъдрост, а не като научно доказана медицина, нейното наследство продължава да вдъхновява интереса към билколечението и природосъобразния начин на живот. Посланието ѝ остава актуално и днес: човек трябва да слуша тялото си, да уважава природата и да живее в мир със себе си и света.

Сред рецептите на Ванга има и такива, конкретно насочени към женското здраве и към периода на менопаузата. Те са свързани с облекчение на най-честите оплаквания по време на този болезнен за много жени перидо - като горещи вълни, нервност, безсъние и отпадналост.

Билките

Билките, които най-често пророчицата е препоръчвала са най-често използваните и до днес за облекчаване симптомите на състоянието.

Бял равнец - подпомага хормоналния баланс и е полезен при нередовно или обилно кървене в преходния период

- подпомага хормоналния баланс и е полезен при нередовно или обилно кървене в преходния период Салвия (градински чай) - намалява горещите вълни и нощното изпотяване

- намалява горещите вълни и нощното изпотяване Маточина - успокоява нервната система, помага при тревожност и безсъние и подпомага сърдечния ритъм

- успокоява нервната система, помага при тревожност и безсъние и подпомага сърдечния ритъм Жълт кантарион – действа положително при промени в настроението

– действа положително при промени в настроението Овчарска торбичка - при обилни или нередовни кръвотечения

- при обилни или нередовни кръвотечения Глог – при сърцебиене и колебания в кръвното налягане

– при сърцебиене и колебания в кръвното налягане Липов цвят - действа успокояващо, намалява напрежението и подпомага съня

Снимка: iStock

Рецепта на Баба Ванга

Ето една примерна рецепта, която облекчава симптомите на менопауза, според сайта, посветена на народната медицина Lechitel:

10 г цвят от лайка, бял равнец и пачи очиболец се смесват с 5 г жълтениче (змийско мляко).

Малка лъжица от сместа се слага в чаена чаша вряща вода и се оставя да кисне за 30-40 минути, след което се прецежда.

Пият се 2 чаши дневно, на малки глътки.

Все пак важно е да имаме предвид, че подобни рецепти са част от народната традиция и не заместват лекарски съвет. При хронични заболявания или прием на лекарства е добре човек да се консултира със специалист.

Съвет в духа на Баба Ванга

Тя е казвала, че при жената най-важни са спокойствието, редът и връзката с природата. И менопаузата не е болест, а преход, който трябва да се приеме с търпение и грижа към себе си.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER