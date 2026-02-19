Вторият епизод на най-романтичното риалити в ефира, сезон пет на „Ергенът“, донесе неочаквани обрати, искрени признания и първите големи заявки за любов от пръв поглед. Вечерта премина под знака на избора – както от страна на дамите, така и от страна на тримата ергени – Марин, Кристиян и Стоян, които трябваше да покажат предпочитанията си чрез специални символи.

Кой е най-харесваният ерген?

Преди началото на първите лични разговори и официялния бал, на който момичетата и ергените имаха възможността да проведат първите си разговори, дамите имаха задачата да разкрият своите симпатии, като подарят символично сърце на ергена, за чието сърце искат да се борят. След емоционалното поднасяне на червени сърца стана ясно, че Марин е безспорният фаворит на вечерта, събирайки най-голям интерес от страна на участничките.

Златни и сребърни рози: Кои дами заминават за Шри Ланка?

Вечерта продължи с връчването на специални рози, които гарантираха на притежателките си сигурно място в предстоящото приключение в Шри Ланка.

Марин избра да подари своята златна роза на Михаела Василева, а сребърната отиде при Румяна Лазарова.

Кристиян връчи своята златна роза на Елеонора, а със сребърна отличи Анастасия Хаджиева.

За съжаление, Стоян не получи правото да раздаде рози в тази конкретна вечер пред всички. Според правилата на предаването, той се оказа ергенът с най-малко събрани „сърца“ от дамите, което го лиши от възможността да направи своя официален избор на този етап.

Нова претендентка в романтичното предаване

Вечерта стана още по-напрегната с появата на нова участничка, която влезе в надпреварата за мъжете. Алия е 32-годишна художничка от Казахстан. Тя пристига в България преди близо 10 години, за да завърши образованието си, но остава тук заради любовта. Въпреки че е преживяла разочарования, Алия влиза в предаването с отворено сърце и специална черна роза, връчена лично от водещия Наум Шопов. Тя търси интелигентен мъж с добро сърце и споделени ценности. Красивата художничка не скри амбициите си, заявявайки, че е тук, за да опознае и тримата ергени – Кристиян, Стоян и Марин.

Предстои да разберем как присъствието на Алия ще промени динамиката между ергените и участничките и кои от дамите ще успеят да задържат вниманието на своите избраници под екзотичното слънце на Шри Ланка.

Кои дами останаха без рози на първата Церемония в „Ергенът“ 5

На първата Церемония на розата три от дамите останаха без рози. Валери, Теодора и Яница – останаха се наложи да се сбогуват с мечтата да открият любовта в Шри Ланка.

Най-интересното от първи епизод на романтичното предаване:

