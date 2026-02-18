Една романтична вечер, изпълнена с изтънчена музика, красиви танци и силни емоции последва за участниците в „Ергенът“. По време на бала на любовта съдбата вплете нови истории, а любовта започна да пише своята най-красива глава. Точно като в приказките.

Събитието успя да отвори сърцата на участниците към истинската любов – или поне за тези, които успяха да загърбят предразсъдъците и а се потопят напълно в романтичното преживяване.

Снимка: Филип Станчев

Вечерта бе изпълнена с много светлини, усмивки, закачливи докосвания и лежерни флиртове. Тримата ергени имаха възможността да общуват отблизо с всяка една от претендентките за сърцата им – да ги опознаят, да ги „усетят“ и да направят своя окончателен избор. Защото, за съжаление, според регламента на предаването, за три от момичетата приказката трябваше да приключи.

Снимка: Филип Станчев

И когато настъпи церемонията на червената розата, Марин, Кристиян и Стоян бяха взели своето окончателно решение. Докато момичетата бяха несигурни и притеснени. „Колкото и уверен да се чувстваш, не знаеш човекът отсреща как се е почувствал, така че имам своите притеснения, да“, сподели една от участничките - Елен Мишел.

Снимка: Филип Станчев

Все пак, част от момичетата бяха повече от сигурни, че ще продължат напред. Като Пламена, която бе първият избор на Стоян.

Кои бяха следващите избрани и кои три момичета се разделиха завинаги с мечтата да заминат за Шри Ланка и да се борят за любовта на Марин, Кристиян и Стоян – вижте във видеото.



