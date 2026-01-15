След три успешни студийни албума и мащабно световно турне, любимецът на дамите Хари Стайлс изглежда се подготвя за ново музикално завръщане с потенциален четвърти солов албум. Макар самият изпълнител все още да не е потвърдил официално издаване на нов творчески проект, има някои знаци, които подсказват, че нещо голямо предстои да се случи в музикалната кариера на магнетичния красавец.

Енигматично послание в интернет и мистериозни улики

Спекулациите около новия албум започнаха в края на 2025 г., когато Хари Стайлс неочаквано публикува в YouTube видео с почти девет минути продължителност, озаглавено Forever, Forever. Видеото показва изпълнение на пиано балада и завършва с фразата „We belong together“ - израз, който бързо привлече вниманието на феновете и медиите.

След това в много градове по света започнаха да се появяват плакати и билбордове с подобни послания, включително „We Belong Together“, „See you very soon“ и други фрази, които феновете тълкуват като намеци за предстоящо музикално събитие или албум.

Снимка: Getty Images

Освен това се появи и мистериозен уебсайт (WeBelongTogether.co), свързан със Sony Music Entertainment – лейбъла, към който принадлежи певеца Хари Стайлс. Хората, които посетят сайта и изпратят фразата „We Belong Together“ на указан номер, получават възможност да се абонират за нови събития и ъпдейти. Хитро, нали? Това прилича на стратегията за промоция, която певецът използва преди да издаде албум.

Дали четвъртият албум идва скоро?

Официална дата за излизане на новия запис не е обявена. Въпреки това анализатори и фенове гледат към пролетта на 2026 г. като възможен период, базирайки се на предишни модели на издаване при Хари. За двата му предишни албума – Fine Line и Harry’s House – той също използва cryptic маркетингови кампании месеци преди официалното обявяване. Ще има ли грандиозно музикално завръщане - предстои съвсем скоро да разберем.

