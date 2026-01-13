Кендъл Дженър може и да е единствената от известните сестри Кардашиян-Дженър, която все още няма деца, но това не означава, че тя не мисли за бъдещето. В скорошно гостуване в подкаста In Your Dreams with Owen Thiele, 30-годишният супермодел сподели любопитни подробности за това как си представя един ден ролята на майка и какви имена е избрала за своите наследници.

Кендъл Дженър е развълнувана да стане майка.

Тя вече има списък с потенциални имена за бебета.

Тя дава примерни имена, които й харесват.

Снимка: Getty Images

Въпреки че Кендъл често е подчертавала, че в момента се наслаждава на своята „свобода без деца“, тя призна, че вече има подготвен списък с потенциални имена. И докато феновете веднага заподозряха, че имената може да са екстравагантни (съдейки по племенниците й Норт, Сторми или Еър), Кендъл побърза да ги опровергае.

„Не е нищо лудо. Всъщност много си обичам списъка. Харесвам нормални, красиви имена“, споделя тя.

Снимка: Getty Images

Край на „К“ традицията Може би най-интересното разкритие от разговора беше категоричното решение на Кендъл да скъса с една от най-известните традиции в семейството си. На въпроса дали децата й ще носят имена, започващи с буквата „К“ (подобно на нея, Кайли, Ким, Клои и Кортни), моделът отговаря без колебание:

„Не. Абсолютно не!“, категорична е тя.

Снимка: Getty Images

Макар да залага на по-класически имена, Кендъл не изключва те да бъдат уникални. Тя даде за пример името на актьора Хоакин Финикс: „Хоакин е невероятно име. То е уникално, но не звучи като... звънче“, шегува се тя, визирайки модата на странните имена сред холивудските „непо бебета“.

Снимка: Getty Images

Кога да очакваме бебе Дженър? Преди време Кендъл сподели пред Vogue, че някога е планирала да стане майка на 27 години, но сега, когато вече е преминала тази възраст, не бърза.

„Чувствам се все още толкова млада и се радвам на свободата си“, споделя тя. Изглежда, че макар списъкът с имена да е готов, феновете ще трябва да поизчакат още малко, преди да видят Кендъл в ролята на майка.

Кога сестрата на Кендъл Дженър - Кайли Дженър стана най-младата милиардерка вижте ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER