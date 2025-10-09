Популярната Крис Дженър изненада аудиторията си с тотално преобразяване - от брюнетка до ултрабяло русо, което определено успя да шокира феновете.

Преобразяването: как се стигна до блондинката „Блонди“

Дженър сподели в Инстаграм профила си видео със своя фризьор и стилист - трансформацията на косата й стъпка по стъпка. Стилистът Крис Аплтън, известен с работата си с много звезди, се заема да смеси боя и да я нанесе, докато по реакциите на Крис ясно си личи колко е шокирана. Когато промяната е готова, камерата се покрива с ръка и при разкриването зрителите виждат Дженър с новата ѝ визия: платинено руса коса, със стилна и класическа черна визия.

Как реагират феновете?

Под публикацията заваляха хиляди коментари, с които близки и фенове показват възхищението си. Многобройните последователи на Дженър определено подкрепят това нейно смело решение и харесват новата й визия. Те са на мнение, че русото стои перфектно на Крис и тази промяна е положителна.

Трансформации в миналото

Това не е първият път, в който Крис Дженър сменя цвета си. Тя е експериментирала с русо още през годините, включително през януари 2018 г., когато избра пикси прическа, и по‑късно с русо каре за Met Gala. Тя открито говори за това, че човек трябва да прави онова, което го кара да се чувства добре в кожата си.

"Рутината ми е доста проста, но тя е била такава през целия ми живот", добави тя. "Масаж, страхотен лицев масаж, маникюр и малко ботокс и съм готова. Аз съм доста традиционнаq" - споделя тя в интервю за People. А кой не обича ботокс? За мен е наистина страхотен. Ако си отговорен и говориш с лекаря си, мисля, че работи. Това е нещо, което използвам от дълго време", добавя тя.

