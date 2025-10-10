Есента носи дъжд, но и нужда от повече уют и комфорт. Възможно ли е обаче да пренесем това усещане за топлота и в офиса или докато сме на работа? Отговорът е да – стига да сме в правилните дрехи!

Тъй като не можем да живеем в пижамите си, модната индустрия постоянно търси решения на подобни казуси за удобство. Тази есен, широките панталони от ефирна коприна отговарят напълно на изискванията за удобство и стил в едно, сочи Real Simple.

Перфектен избор за есенните дни

Панталонът, с който можете да бъдете в крак с модата за есента на 2025 г., е изработен от висококачествена коприна, която е изненадващо лесна за поддържане и е устойчива на намачкване. За разлика от лъскавите и официални копринени материи, този модел е идеален за ежедневни и по-неангажиращи есенни визии.

Снимка: iStock

Според модни експерти този панталон „пада красиво“ и се усеща лек и ефирен върху тялото. Добавянето на връзка на талията и странични джобове осигурява максимален комфорт. Практичен е защото позволява лесно регулиране на размера – така качването на 1 или 2 килограма през по-студените дни няма да се забележи от никого.

От офиса до коктейл бара

Голямото предимство на този тип панталон е неговата универсалност. Лесно можете да го съчетаете за различни поводи.

За ежедневието може да го носете с кецове и по-широки пуловери. А за офиса или вечеря го комбинирайте с елегантни обувки на ток.

Снимка: iStock

Тези панталони може да намерите в редица наситени есенни нюанси като наситено лилаво, тъмносиньо и червено като мерло. Най-добрата новина е, че широките копринени панталони могат да се перат в пералня, което ги превръща в идеален избор за носене отново през целия есенен сезон.

