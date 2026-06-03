Футболната легенда Дейвид Бекъм ще бъде удостоен със собствена звезда на прочутата Алея на славата в Холивуд. Новината беше обявена от организаторите броени дни преди Световното първенство по футбол 2026.

Признание за една от най-големите спортни икони

Бекъм ще получи отличието в категорията "Sports Entertainment" – признание, което се присъжда на личности с изключителен принос към спорта и популярната култура. Бившият капитан на английския национален отбор е сред най-разпознаваемите спортни фигури в света и отдавна е надхвърлил границите на футбола, превръщайки се в глобална знаменитост.

Откриването на звездата ще съвпадне с мача на Съединените щати срещу Парагвай на Световното първенство през 2026 г., което се провежда в САЩ, Мексико и Канада и започва на 11 юни. Официалното откриване е насрочено за 12 юни в Лос Анджелис – само часове преди първите мачове от Световното първенство на американска земя. Организаторите определят момента като символичен, тъй като Бекъм има ключова роля за популяризирането на футбола в САЩ през последните две десетилетия.

Снимка: Getty Images

Том Круз и Виктория Бекъм сред специалните гости

Сред гостите на церемонията ще бъдат съпругата му, модният дизайнер и бивша членка на Spice Girls - Виктория Бекъм, както и холивудската звезда Том Круз. Двамата ще участват в официалното откриване на звездата.

Снимка: Getty Images

От футболен терен до световна знаменитост

Кариерата на Дейвид Бекъм включва престои в едни от най-големите клубове в света, сред които Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy и Paris Saint-Germain. След края на активната си състезателна кариера той продължи да бъде влиятелна фигура чрез различни бизнес начинания, благотворителни каузи и като съсобственик на Inter Miami CF.

Получаването на звезда на Алеята на славата е поредното престижно признание за Бекъм. Той беше сред избраните личности за класа на Холивудската алея още през 2024 г., а сега официално ще получи своята звезда - номер 2849 на световноизвестния булевард.

Символ на спорт и стил

През годините Дейвид Бекъм се утвърди не само като футболист, но и като модна икона, предприемач и една от най-влиятелните личности в спорта. Звездата на Алеята на славата затвърждава мястото му сред имената, оставили трайна следа както в спорта, така и в световната поп култура.