Боровинките са изключително богати на витамини, минерали и антиоксиданти, които предпазват от негативните ефекти на окисляването и свободните радикали. Те често са наричани "суперхрана" заради ниското си съдържание на калории и невероятни ползи за здравето. Вижте редица причини, поради които този горски плод трябва да бъде част от ежедневното ви меню. А ако вече обичате да похапвате боровинки, сигурно ще ви е любопитно да научите коя е най-"синята" страна в света - около 17% от общата площ на Швеция е покрита с боровинки.

1. Грижа за кожата

Антоцианинът помага на боровинките да се борят с окислителното увреждане на ДНК, докато изобилието от витамин С е основен фактор за изграждането на колаген. Затова редовната им консумация може да помогне за намаляване на признаците на стареене, бръчки, старчески петна и акне. Семейната лекарка Томи Мичъл посочва консумацията на боровинки като прост начин, с които да изглеждаме по-млади: "Ако искате кожата ви да изглежда по най-добрия начин, включете повече здравословни храни като сьомга, авокадо, боровинки, куркума и спанак в диетата си".

2. Поддържат здравето на сърдечно-съдовата система

Боровинките съдържат полифеноли, които имат антиоксидантни и противовъзпалителни свойства и могат да допринесат за здравето на сърцето и да намалят други сърдечни проблеми. Те също така могат да регулират кръвното налягане. Едно от тези чудодейни "лекарства" е боровинката, която е не само вкусна, но и помага ефективно да се намали рискът от появата на различни заболявания. Според резултати от изследвания, проведени в университета Съри, има връзка между консумацията на боровинки и намаляването на риска от сърдечно-съдови заболявания, които заемат първите места сред най-разпространените причини за смърт в САЩ. Според проучването, тъй като боровинките са богати на антоцианини, редовната им консумация значително намалява риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания. Антоцианините са растителни пигменти, намиращи се в плодовете и зеленчуците, които са сини, червени или лилави, което означава, че те буквално придават цвета на боровинките. Резултатите от проучването на Университета в Съри са подкрепени от друго проучване, публикувано в Journal of Gerontology, което установява, че редовната консумация на боровинки помага за намаляване на кръвното налягане и подобряване на тонуса на кръвоносните съдове.

3. Лек за стреса и психичното здраве

Кои храни могат да помогнат в борбата със стреса? Имено боровинките са сред суперхраните, които имат доказани резултати като антистресори във всекидневието ни. Благодарение на високото съдържание на флавоноидни и антиоксиданти те са известни и с противовъзпалителните си свойства. През 2017 г. едно проучване специално анализира връзката между храните с високо съдържание на флавоноиди и риска от развитие на депресия. Заключението е, че изглежда има връзка между консумацията на антиоксиданти и подобряването на настроението ни.

4. Отслабване

За да се отървете от мазнините по корема, трябва да вкарате боровинки в хранителния си режим, уверява диетоложката Мелиса Митри, като посочва горските плодове сред ефективни храни за отслабване. Според нея ягодите, къпини и боровинки ускоряват изгарянето на мазнини и предотвратяват отлагането на излишни мазнини. Американската диетоложка Лиза Янг също смята, че в хладилника на човек, който иска да отслабне, трябва да има боровинки. Те имат ниско съдържание на калории и високо съдържание на фибри, което ви помага да се чувствате сити, казва тя. Янг съветва да купувате плодовете пресни или замразени и да ги ядете с кисело мляко.

5. Борба с диабета

При диабет е много важно да се обърне внимание на това какво трябва да се яде и какво да се избягва, защото грешките в храненето могат да причинят сериозни здравословни проблеми, включително преждевременна смърт... Много хора не знаят, че имат диабет, докато не получат усложнения. Те консумират различни храни и напитки, които влияят на организма им. Някои храни са безвредни, докато други предизвикват натрупване на глюкоза в кръвта и повишават нивата на захар. Ако сте изложени на риск от развитие на диабет или ако вече имате диабет, вашата диета играе голяма роля за възстановяването ви. Поддържането на подходяща и балансирана диета ще ви улесни в борбата с болести като диабет. Плодовете са естествени захари, но за разлика от сладкишите, те са богати на фибри и антиоксиданти, наречени полифеноли. Горските плодове, като къпини, боровинки, ягоди и малини, са богати на фибри и антиоксиданти. Тези вещества подобряват здравето на сърцето, стабилизират кръвното налягане и повишават нивата на "добрия холестерол". Това, че храната е здравословна, не означава, че трябва да я консумирате в неограничени количества и че не можете да качите излишни килограми от нея. Поради тази грешка мнозина попадат в капана, да речем, на плодовете и зеленчуците, без да осъзнават, че дори тези храни, ако се приемат неконтролируемо, могат да бъдат вредни. Имайте предид, че боровинките могат да понижат нивата на кръвната захар под нормалното, което е опасно за диабетиците. Тези плодове разреждат кръвта, така че бъдете внимателни. Една чаша боровинки дневно е препоръчителното количество.

6. Намаляват лошия холестерол

Изследванията показват, че фибрите и антиоксидантите могат да помогнат за разтварянето на лошия холестерол. Проучвания в Journal of the Academy of Nutrition разкриват, че ежедневната консумация на боровинки помага за подобряване на кръвното налягане и артериалната скованост при жените.

7. Помагат при нисък хемоглобин

Диетоложката Евгения Дегтяникова посочва редица продукти, които помагат за повишаване нивото на хемоглобина в кръвта. "При нисък хемоглобин червеното месо (говеждо, агнешко) и карантия, както и витамин С в боровинки, кисело зеле, киви, броколи, ще ни помогнат да усвоим желязото", казва тя. Експертката допълва, че ниският хемоглобин ще доведе физиката ни до пълен упадък: проблеми с щитовидната жлеза, с женската репродуктивна система, чернодробна дисфункция и детоксикация. Няма да имате сили и енергия да станете от леглото сутрин, косата ще започне да пада, ноктите ще се чупят.

8. Свалят високото кръвно налягане

Сокът от боровинки помага за понижаване на високото кръвно налягане и подобрява кръвоносните съдове, сочи скорошно проучване на Университета в Хелзинки. Д-р Ан Кивимяки от Катедрата по фармакология проведе експериментално проучване, включващо лабораторни плъхове с хипертония. В продължение на около три месеца на животните се даваха сокове от червени боровинки и касис. Тези плодове съдържат голямо количество полифеноли, които намаляват риска от сърдечно-съдови заболявания. Резултатите от експеримента показват, че разреденият сок от червена боровинка значително намалява високото кръвно налягане, а концентрираната напитка повлиява положително състоянието на кръвоносните съдове. Той обаче не пречи на повишаването на кръвното налягане, свързано с възрастта. Ефектът от други сокове не беше толкова забележим. Както отбелязва авторът на изследването, получените данни трябва да бъдат проверени при хора с леко повишено кръвно налягане. "Сокът от боровинки не замества лекарствата, но е добра хранителна добавка", каза Кивимяки.

9. Предпазват от рак

Диетоложката Елена Соломатина посочи продуктите с противоракови свойства. Според нея тъмните горски плодове, като боровинки, черници, къпини, съдържат рекорден брой антиоксиданти, които помагат за предотвратяване на рак.

10. Укрепват костите

Боровинките са богати на калций, желязо, магнезий, манган, цинк и фосфор, които са от ключово значение за здравите кости.

