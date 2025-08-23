„На пазара“ – така е озаглавена новата песен на Петя Панева, която вече официално е факт. Името на песента загатва за хумористичния ѝ стил.

След участието си в шоуто "Гласът на България", Петя продължава да печели сърцата и на новите си слушатели. На изпълнителката предстои участие на Фестивала на народната носия в Жеравна.

Но преди това тя застава преда камерите на бтв, за да разкаже за новата си песен,. „Според мен хуморът и народната музика често вървят ръка за ръка“, категорична е певицата. „И музиката, и текстът са мои. Исках да разкажа за онези жени, които не искат вечно да са домакини, а искат да са красиви и нагиздени. А не на пазара.“

Оттам разговорът бързо преминава към семейството на Петя – тя разказва за отношенията със съпруга си, с когото се познават от близо 10 години. Днес живеят в село Болярци. „Намерих уютното местенце, в което се чувствам добре с мъжа до себе си.“

Снимка: bTV

„На пазара“ има и официален видеоклип, в който участват актьорите от „Светът на Ванката“ и музикантите ансамбъл „Българе“. Впечатляващи са и местата, на които е заснето видеото. Петя разкрива, че част от тях са Етнографски музей в град Несебър и град Жеравна.

Колкото до Фестивала на народната носия в Жеравна, певицата споделя, че вече четири годни е част от него. „Много са ценни моментите там. Хората, които го посещават наистина усещат България. Нещо, което не може да се опише с думи, трябва да се преживее.“

Петя не крие и страстта си към народните носии – тя има поне 100, като броят им постоянно нараства. И казва, че няма да спре. „От леля на дядо ми, който е живял е от село Тополи, близо до Варна, получих автентична носия от този край. Пазя я с голям сантимент, в нея сякаш е част от моя дядо, който много е обичал народната музика.“

Какво още сподели Петя Панева – вижте във видеото:

