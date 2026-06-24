Принцеса Стефани от Монако повери значима част от своето наследство на най-голямата си дъщеря, 32-годишната Полин Дюкрюе. И не става дума за скъпоструващо диамантено бижу, а за емблематичната марка бански костюми, която основава през 1986 г.

Изборът на Полин не е случаен. Младата жена завършва престижно дизайнерско училище в Ню Йорк през 2017 г. и сега е готова да отбележи възраждането на марката Pool Position, като връща на пазара 12 модела. Те са любопитна комбинация между блясък и спорт - смели неонови нюанси, райета или искрящо бели бански костюми, които препращат към модата на 80-те години на миналия век.

Стефани: инфлуенсър преди ерата на инфлуенсърите

Pool Position е емблематичен за историята на Монако – почти толкова, колкото и Княжеският дворец. През 1986 г. Стефани е смятана за най-вълнуващата принцеса в Европа. Най-малката дъщеря на принц Рение III и актрисата Грейс Кели е красива, дивa и бунтарски настроена и постоянно в светлината на прожекторите. Папараци следят всяка нейна стъпка, а любовните ѝ връзки редовно са сред водещите новини. Животът ѝ между Париж, Лос Анджелис, Монако изглежда като едно дълго лятно парти.

Банският костюм - символ на живота сред елита

Принц Рение не без основание се тревожи за дъщеря си и взема нужните мерки - урежда ѝ стаж в Christian Dior при звездния дизайнер Марк Бохан. Така Стефани открива страстта си към модата и създава собствена марка за бански костюми. Нейните дизайни улавят духа на времето. Особено силно впечатление правят силно изрязаните цели бански, които стават запазена марка на бранда. Спортно-секси кройките визуално удължават краката и биват копирани по целия свят. Десетилетия по-късно подобни стилове отново стават популярни сред знаменитости и инфлуенсъри.

Самата Стефани е най-добрият посланик на марката. Независимо дали кара джет, уиндсърф или е по плажовете на Монако и Сен Тропе, принцесата небрежно показва своите модели на безброй снимки. Банските ѝ се превръщат в символ на безгрижния живот на елита.

Стефани се оттегля, Полин излиза на сцената

Днес Стефани е на 61 години – и дава път на младите. Миналата година тя казва в интервю за „Point de Vue“: „Време е да се пенсионирам. Заслужих го, нали? Сега е ред на моите деца да поемат щафетата.“

Дъщеря ѝ Полин наскоро добавя: „Банските са в нашето ДНК. Аз бях водолаз, майка ми обича плуването, леля ми Шарлийн е участвала на Олимпийски игри. А ако си роден в Монако, банският е почти униформа.“

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